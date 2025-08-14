Christian Nodal dice que Pepe Aguilar “es el diablo”. Esto contó de la relación con su suegro

Para Christian Nodal, existieron varios retos al inicio de su relación con Ángela Aguilar. No solo fue el anuncio ante la opinión pública, sino hablar con Pepe Aguilar. Incluso tuvo que pedirle permiso para salir con la cantante de regional mexicano.

En una entrevista con Adela Micha para La Saga, el intérprete habló sobre cómo inició la relación con Pepe ya como suegro. Él definió el proceso como muy complicado.

Christian Nodal dice que hubo muchos choques con Pepe Aguilar

Cuando le preguntaron cómo se lleva con la familia Aguilar, Christian Nodal contestó con un suspiro y un: “híjole, eso fue difícil”. Adela Micha reconoció que Pepe Aguilar “puede ser difícil”, y el cantante completó la frase diciendo que es “el diablo”.

En palabras del intérprete de “Adiós Amor”, hubo muchos choques al principio con el papá de Ángela; para empezar, tuvo que empezar a verlo no como la celebridad que conocemos sino como el papá de la mujer que ahora es su esposa.

“Estaba muy preocupado, tenía mucho miedo, creo que para él fue nueva también toda esta situación”, dijo Christian sobre Pepe. Admitió que el integrante de la dinastía Aguilar no le tenía fe a la relación y pensaba que no duraría.

Si bien confirmó que Ángela ya había tenido otras relaciones románticas, eso no había cambiado la dinámica familiar. Aneliz Álvarez Alcalá fue una figura clave para que la situación se suavizara; incluso se refirió a su suegra con una reverencia.

Christian Nodal confesó que pidió permiso para salir con Ángela Aguilar, porque sintió que “era lo correcto” y quería que viajara con él. “No me la iba a llevar de su casa sin algo serio, sin algo formal, no es lo que se acostumbra en esa familia”, dijo.

Según su versión, aclaró toda su situación con Pepe Aguilar y dijo que las cosas estaban bien con Cazzu e Inti, su pequeña hija. Al final, su suegro terminó aceptando la relación.