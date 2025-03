¿Mariana Ochoa amenazó a sus compañeros de OV7? Esto fue lo que dijo

En las últimas semanas los integrantes de OV7, reconocida banda mexicana de pop, han estado en el ojo del huracán debido a los constantes conflictos que mantienen entre ambos, destacando a Mariana Ochoa y a Ari Borovoy. Ante este hecho, quien ahora se distingue a sí misma como solista ha revelado detalles en torno a si es cierto que amenazó a sus antiguos amigos o no.

Como sabemos, OV7 ha formado parte de los 90’s Pop Tour y, aunque no ha lanzado material nuevo, se mantiene vigente entre las generaciones debido a los éxitos que llegó a tener en el pasado. Desafortunadamente para sus fanáticos, los problemas entre sus integrantes han hecho que se vuelva difícil volver a verlos juntos en un escenario, al menos, en un periodo a corto y mediano plazo.

¿Cómo se atreve MARIANA OCHOA a presentar OV1 y no invitar a los otros 6? muuuy mal 😂😂😂😂



entonces está haciendo su carrera como solista, pero con las canciones que cantan los de OV7 🤔#MarianaOchoa #OV7 #AriBoroboy #OV4 pic.twitter.com/fltlXuUCWy — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 28, 2025

¿Es cierto que Mariana Ochoa amenazó a los integrantes de OV7?

Vale mencionar que, hace unos días, Mariana Ochoa aseguró que vendría un remolino referente a los problemas que tiene con los demás integrantes de OV7 , esto después de que Ari Borovoy no la invitara a los 90’s Pop Tour. Sin embargo, parece que ha echado reversa a través de un mensaje que compartió con sus seguidores en redes sociales.

“En ningún momento he lanzado una amenaza, y me parece muy grave que algunos medios, por vender una nota, lo pongan como encabezado. Siempre he sido una persona pacífica y siempre me he dirigido con respeto hacia los demás”, escribió Mariana Ochoa, en un mensaje que, como era de esperarse, dejó varios comentarios tanto positivos como negativos.

🚨REPORTERO puso en jaque a Mariana Ochoa al preguntarle de la TRAICIÓN de sus compañeros de Ov7😱 pic.twitter.com/kwQ7uAvjFC — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) March 3, 2025

Tunden a Mariana Ochoa por su carrera como solista

Tal y como se mencionó en párrafos pasados, Mariana Ochoa mantiene su carrera como solista a través de presentaciones en la República Mexicana; curiosamente, las redes han comenzado a criticarla dado que algunas de sus melodías son aquellas realizadas durante su época en OV7, por lo cual consideran que, para ser solista, necesita generar nuevo contenido.