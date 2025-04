Mariana Ochoa se burla de los que piden dinero por tomarse fotos con los fans

El mundo de las redes sociales vino a cambiar la manera de consumir los productos de entretenimiento. Por ello, las estrellas no solamente están en la música, cine o televisión, sino que llegan desde los que hacen contenido en internet. Ante eso, Mariana Ochoa fue cuestionada respecto de las personas que piden dinero por foto o por mandar saludos y su respuesta fue bastante interesante.

La cantante del fenómeno llamado OV7 tuvo un tiempo donde atendió a los medios y el tema principal de dicha charla fueron las acusaciones que hizo su ex compañero. Ari Borovoy declaró que sus ex amigos de la banda lo traicionaron. Ante eso, Mariana indicó que sí se sintió agredida, pero no se extendió más en el tema. Y justo por eso, remató a los que piden dinero por fotos o videos.

Te puede interesar - Mariana Ochoa suelta la sopa de todos los problemas alrededor de OV7

Mariana Ochoa se burló de los famosos que cobran a sus fans por fotos

La fama hace que las personas sean perseguidas en cierto modo. Es algo que se ha presentado toda la vida, sin embargo las redes sociales han llevado este tipo de encuentros entre fans y artistas a otro nivel. Ya no es tan difícil acceder a una postal con la persona que se idolatra. Tan solo se requiere de un momento exacto y un teléfono que registre el encuentro.

Justamente la pregunta que se le hizo a Mariana Ochoa viene a colación de lo ocurrido en días recientes con Violeta Isfel. Esta actriz fue exhibida al indicarse y confirmarse que pide dinero para sacarse fotos y videos con sus fanáticos, situación que trajo una serie de “dimes y diretes” con un reconocido periodista del medio. Ante eso, Mariana contestó de una manera burlesca del caso.

Sin meterse con nadie de manera directa y siendo bastante benevolente con su frase indicó: “Caras vemos.. hipotecas no sabemos.” Esto en alusión de que ciertas personas ven necesario tener un ingreso extra de dinero para solventar los gastos en casa.

Seguir leyendo - ¿Mariana Ochoa apoya a Kalimba ante las acusaciones en contra del cantante?