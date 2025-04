Violeta Isfel destroza a quienes revelaron que cobra por enviar saludos; ¿qué dijo?

En los últimos días el nombre de Violeta Isfel, actriz y comediante, se ha posicionado notablemente bien en los medios de comunicación. Sin embargo, lo anterior no se debe a una puesta en escena o a un nuevo proyecto en su vida, sino porque diversos periodistas revelaron el excesivo monto que esta cobra por mandar saludos personalizados a sus miles de seguidores.

Fue durante el pasado fin de semana que Violeta Isfel se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante revelara que la actriz cobra hasta 300 pesos por enviar un saludo, hecho que se ha vuelto sumamente popular a raíz de la pandemia por el Covid-19 y que consiste en mandar un saludo personalizado de menos de un minuto.

😱La actriz Violeta Isfel decidió eliminar de manera permanente en su cuenta de Instagram la opción de vender video saludos por $300, luego de que le llovieran críticas de todo tipo. ¡Y eso no es todo! Ahora, para sorpresa de todos, empezó a publicar fotos abrazando a sus fans.… pic.twitter.com/KjLH6dv9Hu — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 27, 2025

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre el cobro de sus saludos?

Durante una charla con el portal Alondra TV, Violeta Isfel se defendió ante los cuestionamientos y críticas que ha recibido en los últimos días asegurando que esta clase de periodistas únicamente buscan hablar de algo polémico, por lo que entiende que esta situación, a corto o mediano plazo, desaparecerá considerando que ella es cercana a sus seguidores.

“El chismerío que me inventaron. Qué te digo, yo la verdad es que no es la primera vez que un medio amarillista quiere venir a tirarme. Además, es muy absurdo porque cómo te invitan, te hacen preguntas y todo lo que tú respondiste lo usan en tu contra”, dijo Violeta Isfel, esto bajo el contexto de haber sido entrevistada por el propio periodista antes de la polémica que se generó con su nombre.

¿Piensa actuar contra el periodista?

Si bien dejó entrever que está sumamente molesta por la situación, Violeta Isfel declaró que esta no es la primera vez que los medios intentan mostrarla como realmente no es ante sus seguidores, por lo que espera que tal situación se olvide pronto: “El público sabe perfectamente quien soy. Ellos viven de los chismes y de decir mentiras, no tengo nada más qué decir”.