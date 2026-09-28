Ojos prominentes: 4 delineados japoneses para realzar la mirada

Los ojos prominentes pueden convertirse en el centro de atención del rostro con un delineado que acompañe su forma natural. El maquillaje japonés propone diferentes técnicas que juegan con el grosor, la dirección y la extensión de la línea para conseguir distintos efectos.

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Si buscas nuevas formas de maquillar tus ojos, estas propuestas pueden servirte como inspiración. Son estilos que permiten destacar la mirada sin recargarla y experimentar con acabados delicados, definidos o más llamativos.

¿Cómo es el maquillaje japonés?

El maquillaje japonés suele buscar una apariencia fresca, delicada y natural, con especial atención en la piel y la mirada. Se caracteriza por bases ligeras, tonos suaves y acabados luminosos que ayudan a mantener un aspecto cuidado sin recargar el rostro. Los ojos, el delineado y las sombras pueden utilizarse para definir la forma y crear diferentes efectos según las características de cada persona. Los labios también suelen llevar colores sutiles, mientras que el rubor aporta un toque de frescura al rostro.

¿Cómo maquillar ojos prominentes con delineados japoneses?

Si tienes los ojos prominentes, el delineado puede ayudarte a destacar su forma y crear diferentes efectos en la mirada. Estas cuatro técnicas inspiradas en el maquillaje japonés ofrecen opciones delicadas y originales para experimentar con tu look.

1. Puppy Eyes

Este delineado sigue la caída natural de las pestañas superiores en lugar de elevar la mirada como ocurre con el clásico cat eye. La línea se extiende ligeramente hacia abajo para crear un efecto más redondeado y dulce. Puedes completar el maquillaje conectando suavemente el extremo exterior con las pestañas inferiores mediante una sombra marrón difuminada.

2. Énfasis en el Aegyo Sal

Esta técnica destaca la pequeña zona que aparece debajo de los ojos al sonreír. Para recrearla, identifica el pliegue natural y dibuja una línea muy fina debajo con un tono marrón claro. Después, aplica una sombra luminosa sobre la zona para generar contraste y aportar mayor dimensión a la mirada.

3. Delineado Dolly

Inspirado en la estética de las muñecas y el manga, este estilo busca crear una mirada más amplia mediante líneas que no necesariamente se unen. Puedes delinear el párpado superior y realizar un trazo fino debajo de las pestañas inferiores, dejando un pequeño espacio entre ambos. Rellénalo con un tono claro para generar un efecto visual de mayor amplitud.

4. Delineado de lagrimal

Este estilo concentra la atención en el ángulo interno del ojo. Con un delineador de punta fina, extiende ligeramente la línea superior hacia el lagrimal y crea un pequeño pico siguiendo su forma natural. El resultado ayuda a definir la mirada y aporta un acabado más preciso y llamativo.