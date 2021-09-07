Maribel Guardia revela las secuelas que le dejó el Covid-19.

Maribel Guardia sufrió lagunas mentales, consecuencia del COVID-19.

La actriz Maribel Guardia reveló haber padecido angustiosas lagunas mentales debido al coronavirus que sufrió hace unas semanas.

Te puede interesar: Captan a Larry Ramos con misteriosa mujer antes de su fuga.

Fíjate que el Covid, no me afectó en eso, me afectó en otras cosas, porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada

La actriz reveló que no visitó a ningún neurólogo para atender estos padecimientos que le dejó el Covid-19.

No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, me metí una mamila de vitamina c. Cuando estaba con Covid me puse muchas vitaminas, muchas cosas. Mi marido si estuvo muy mal, casi se muere, fueron momentos de muchas angustias, también la tensión que vives, yo creo que si te afecta, pues a diferentes niveles… Pero gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso, por eso me encanta el teatro, tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día

Y revela como su esposo, Marco Chacón, vivió con un hipo incurable, todo el tiempo que sufrió el Covid.

Mira, a Marco le dio muy mal, pero él tuvo menos secuelas que yo, a él le salieron unas pelotas en el cuerpo, unas bolas y estando con él Covid le dio un hipo espantoso, un hipo para morirse porque no podía tomar medicamento, no podía comer, no podía tomar agua y ningún doctor se lo podía quitar. Hasta que encontramos una doctora, que tiene experiencia con el Covid y ella le dijo que era una secuela del Covid, entonces todo se le puso por la vena y realmente teníamos como un hospital en la casa…

La complicada situación de su amiga, Ninel Conde

Sobre el dilema que está viviendo su amiga Ninel Conde con la fuga de su pareja Larry Ramos, aseguró:

Yo he trabajado con Ninel y ella es muy introvertida, cuesta tener una amistad con ella, pero yo le tengo cariño y logramos convivir un poco porque estamos en dos obras de teatro al mismo tiempo, estábamos en Arpías y en Cleopatra Metió la Pata, entonces no le quedó más remedio que convivir conmigo, hicimos una relación y es una buena mujer

También te puede interesar: José Moncada teme por su seguridad tras la fuga de Larry Ramos.

