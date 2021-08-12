José Manuel Figueroa acudió a ratificar su demanda contra Farina Chaparro.

La tarde de este miércoles, José Manuel Figueroa acudió a la Fiscalía General de Justicia para ratificar y ampliar la denuncia que presentó en contra de su expareja, la modelo Farina Chaparro, por presunta extorsión, amenazas y hostigamiento.

Acompañado por su abogado y su actual pareja, la conductora venezolana Marie Claire Harp, el cantante dijo estar tranquilo, feliz y más enamorado que nunca.

El hijo de Joan Sebastian dio declaraciones para algunos medios de comunicación, incluyendo a nuestro pograma Ventaneando.

Estoy aquí ejerciendo el debido proceso judicial porque estoy en una situación en la que levanté una denuncia y estoy ampliándola más. Creo mucho en las leyes mexicanas, en sus códigos y sus normas, por eso estoy aquí, porque sé que se va a esclarecer todo esto

"Estoy tranquilo, estoy acompañado de un ser que quiero mucho, una persona que está aquí conmigo respaldándome. Estoy feliz, no estoy preocupado por esta situación. Gracias a Dios tengo grandes abogados que están aquí a mi lado", expresó el artista sobre la compañia de su nueva novia.

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Abogados de José Manuel rompen el silencio sobre la demanda por parte de Farina

El abogado de José Manuel confirmó la ampliación de la denuncia y reveló que será turnada a un área especializada que la fiscalía creó para atender a figuras públicas con delitos relevantes.

Venimos a ratificar y a hacer una ampliación respecto a la denuncia que se hizo. En todo momento vamos a presentar datos de prueba precisos para demostrar que se están dando delitos de extorsión

Sobre la denuncia que la propia Farina Chaparro presentó en contra de él por violencia física, José Manuel y su abogado dijeron no haber sido notificados.

Hasta la fecha no, pero está en todo su derecho. La ley funciona igual para el hombre y para la mujer

Y esto dijo José Manuel sobre las supuestas amenazas que le hizo a Efraín Vergara, expareja de Marie Claire Harp.

No tengo el placer de conocer al señor, pero quiero que quede claro que el pasado de Marie Claire no me importa. Me importa su presente y así soy feliz yo

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