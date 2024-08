Mario Girón y su semana más complicada dentro de La Academia

Mario Girón es uno de los alumnos más disciplinados de La Academia, el académico ha destacado en varias ocasiones en los conciertos, pero no todo ha sido bueno para él, pues a pesar de que recibió ovación de pie por parte de los críticos por su gran interpretación de “Lo pasado, pasado” del maestro José José , los maestros no aprobaron su número musical por un par de cuestiones, debido a ello, la semana de Mario se tornó algo complicada.

En la revisión de concierto Mario recibió una llamada de atención [VIDEO] Tras el éxito de Mario en su presentación del sexto concierto, tuvo observación de los maestros, ellos piensan que el alumno no está dando su cien por ciento.

Una semana complicada para Mario Girón

En la revisión de concierto el maestro Raúl carballeda, señaló a Mario de ser “soberbio”, el académico quedó sorprendido ante eso y se defendió negando tener soberbia, pero el director Héctor Martínez le dijo a Mario: “Si te queda el saco, póntelo”. Antes del suceso, el maestro Menny no se quedó callado y le comentó a Mario que en el pasado concierto no siguió las instrucciones, por lo que también fue calificado como un mal alumno. Mario quedó muy intranquilo con los comentarios que recibió, acepta con sus propias palabras que es “un pésimo alumno"; sin embargo, él no cree que sea una persona soberbia.

Profesor Menny habla con Mario sobre la soberbia

Después del severo regaño que recibió Mario en la revisión de sexto concierto, el profesor Menny decidió tomarse el tiempo para explicarle que debe existir un balance dentro de La Academia, pues a su experiencia, él también fue soberbio cuando estuvo en el reality, ya que pensó que vocalmente no iba a aprender, pero para su sorpresa fue de los académicos que más absorbió conocimientos y por supuesto que La Academia le cambió la vida. A su defensa, Mario respondió que es una persona muy segura, por lo que la gente podría confundirse y tacharlo de soberbio, pero a su consideración no es así.

¿Qué canción interpretará Mario en el séptimo concierto?

Mario tiene un nuevo reto en la semana, se le asignó el tema “Sería más fácil” del exacadémico Carlos Rivera y el director, Héctor Martínez, le pidió que lo hiciera a su manera, ya que no quiere que se confunda con una mala imitación. En repetidas ocasiones, Mario ha comentado que Carlos Rivera es uno de sus artistas favoritos, pero que no quiere parecerse a él, por lo que ha decidido trabajar muy duro para lograr el objetivo de interpretar de manera única en el séptimo concierto.

Mar Lara será asistente de Mario Girón

En la dinámica de rivales, el ganador fue Mario Girón por haber tenido un magnífico número musical el pasado domingo, él competía con Mar Lara, quien ahora tiene que ser su asistente, ella tendrá que prepararle de comer a Mario, pero no solo eso, sino que comerá lo mismo que él en cuanto a proporción, condimentos, aderezos etcétera, también vestirá igual que el académico y le apoyará en todo lo que pueda.