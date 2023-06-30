Coco Levy y Pato Levy recordaron a Talina Fernández con nosotros.

El día de ayer se confirmó la muerte de Talina Fernández, por lo que este jueves estuvimos en la puerta de la que fuera su casa, donde pudimos hablar con sus hijos.

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Muchas gracias Pati, por permitirnos estar contigo, con tu audiencia, mi mami te quería tantísimo, trabajaron tanto tiempo juntas y agradezco mucho que estemos presentes contigo

Ana Bárbara es un sol, es un ser de luz, siempre ha estado presente, ella con mi mami ha tenido una relación padrísima, siempre estuvieron muy pegadas…

La muerte de su madre fue una sorpresa, pues nadie en la familia esperaba que fuera tan rápido.

Nos cayó de sorpresa, no pensamos que fuera a ser tan fuerte, pero al mismo tiempo, yo estoy muy agradecido con Dios de que esto haya evolucionado tan, tan, tan rápido, porque los últimos cuatro días ver a mi mami con tanto dolor, con tanto sufrimiento, mi mami no se lo merecía…

Mi madre, era como la ven en las cámaras, así era en su casa, igual de chisparrida, igual de divertida, era cusca, era cotorra, tenía una cantidad de anécdotas, viajó tanto, sabía tantas cosas y se divertía tanto, le encontraba el lado amable a la vida…

¿Qué va a pasar con los restos de Talina Fernández?

Pato Levy nos reveló qué va a pasar con las cenizas de Talina Fernández en los próximos días.

Hoy la vamos a cremar, ya como en una hora y media salimos a cremarla, después nos quedaremos con las cenizas, dormiremos toda la familia, porque han sido cuatro días muy cansados para todos

Todo mundo está muy cansado, el dolor emocional; entonces, dormiremos y después el fin de semana comiendo unas carnitas en el desayuno, todos juntos, decidiremos qué hacemos, mi mami quería estar en el mar, mi mami quería estar con Mariana, tenemos un mueblecito con el homenaje de su hija Mariana en donde pondremos las fotos más lindas de mi mami…

¿Cuáles fueron las palabras de Coco Levy para su madre?

Momentos después, se acercó Coco Levy, quien habló del gran cariño que tiene por su mamá.

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Exactamente y gracias a ti Pati, por tantos años de amor y de cariño, compañerismo, de tantas cosas que le enseñaste y le diste a mi mami, gracias a tu público que la hizo tan feliz…