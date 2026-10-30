Las discusiones y los enfrentamientos forman parte de la convivencia en La Granja VIP, pero existe una línea que los participantes no deben cruzar: el contacto físico. Esta situación volvió a generar controversia después de que Kevyn “Bicolor” señalara a Mario “Mono” Osuna por un supuesto empujón, acusación que provocó cuestionamientos sobre las reglas del reality y las consecuencias que puede tener una acción de este tipo. Durante la gala del jueves 29 de octubre, la producción presentó las imágenes del momento para aclarar lo sucedido. Ante las distintas interpretaciones de los Granjeros, Adal Ramones explicó por qué es importante revisar las pruebas antes de determinar si existió una falta que amerite una sanción o incluso la expulsión.

¿Cuándo un contacto físico amerita una sanción en La Granja VIP?

El conductor explicó que la producción ya había revisado lo ocurrido entre Mono y Kevyn, pero decidió analizar nuevamente las grabaciones después de que los señalamientos se hicieran públicos dentro de la competencia. Para ello, observaron las imágenes desde distintos ángulos, con el propósito de determinar si realmente había existido una conducta que rompiera las reglas.

La Granja VIP: ¿Qué tipo de contacto físico puede provocar la EXPULSIÓN de un Granjero?|La Granja VIP

Tras la revisión, se concluyó que Mono Osuna no había cometido una falta que justificara una sanción. Adal señaló que, si hubiera existido un ataque como el que se estaba denunciando, el participante ya no permanecería en la competencia. También hizo hincapié en que los señalamientos deben sustentarse en lo que realmente ocurrió y no únicamente en la percepción de quienes estuvieron involucrados. Esto no significa que las situaciones de contacto físico deban ignorarse, sino que es necesario distinguir los hechos antes de tomar una decisión.

¿Por qué un participante puede ser expulsado por contacto físico?

Las reglas de convivencia de La Granja VIP establecen límites para evitar enfrentamientos físicos entre los famosos. Por ello, cuando ocurre una situación de este tipo, la producción debe revisar las circunstancias y determinar si corresponde aplicar una medida disciplinaria. El caso de Mónica Escobedo, quien fue expulsada después de un incidente con Niurka Marcos, demuestra que estas conductas pueden tener consecuencias definitivas.

La Granja VIP: ¿Qué tipo de contacto físico puede provocar la EXPULSIÓN de un Granjero?|La Granja VIP

Así, la polémica entre Mono y Kevyn dejó sobre la mesa un tema importante: las acusaciones dentro de un reality deben revisarse con pruebas, pues una decisión de la producción puede cambiar por completo el futuro de cualquiera de sus participantes.