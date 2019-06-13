Cyntia González | MasterChef - La Revancha

Cyntia, es el ejemplo constante de mujer luchona que se supera a sí misma.Ya sea por su rapidez cortando verduras o por el apodo de “Tentación casera”, resulta difícil olvidar a esta finalista.

Poseedora del 2do lugar de la temporada 3, este regreso representa la oportunidad de obtener el título que se le fue por nada de las manos.

Al terminar el concurso, Cyntia continuó con su negocio de banquetes, ha dado clases y ha sido juez en concursos gastronómicos. Sueña tener un restaurante propio. A pesar de la dolorosa pérdida de su abuelita, hoy Cyntia es una mujer feliz, está casada y enamorada, lista para este nuevo reto.