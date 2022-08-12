Tiene 11 años y es originaria de la Ciudad de México.

Es una niña extremadamente sociable, que expresa toda su creatividad y energía dentro y fuera de la cocina.

Pinta y crea contenido. En el mundo digital es conocida como Sara Rose, y cuenta con más de 13 mil seguidores. Siempre busca divertirse en todo lo que hace, y la cocina es su lugar donde siempre va a ser feliz.

En esta temporada de MasterChef Celebrity, Sarita se encargará de mostrarte lo que sucede detrás de cámaras en la cocina más famosa de México.