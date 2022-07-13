¿Quién es Pablo Albuerne, el nuevo juez de MasterChef Celebrity?

Esta misma mañana revelamos a los nuevos participantes de MasterChef Celebrity en nuestra conferencia de prensa, donde se dieron cita las 20 celebridades que buscarán coronarse en esta segunda edición.

Los cocineros de MasterChef Celebrity se jugaron todo con el postre.

Margarita La Diosa de la Cumbia, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos, Alan Ibarra, Nadia López Ayuso, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta, Verónica Castillo, Francisco Gattorno, Macky González, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno se unen a las filas de nuestro reality show.

La conducción estará a cargo de Tatiana, mientras que los chefs Betty, JoséRa y Pablo Albuerne calificarán las exquisitas preparaciones de todas las celebridades.

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Él es Pablo Albuerne, nuevo juez de MasterChef Celebrity

Pablo Albuerne se une a las filas de nuestro programa MasterChef Celebrity, donde compartirá grandes momentos junto a Betty y JoséRa.

Como buen español es amante de los arroces, paellas y cocina mediterránea, aunque ahora su paladar se inundará de los típicos antojitos mexicanos.

También conocido como Gipsy Chef, Pablo ha participado en programas de su país como Bestial! y Pasapalabra, pero también cuenta con su propio canal de Youtube para compartir sus mejores recetas y secretos en la cocina.

Con más de 100 mil suscriptores, este chef entretiene a todos sus seguidores con recetas de pollo asado, erizos de mar, paella francesa, buñuelos de anchoa y más.

Pablo nació en Oviedo en el año 1976, ciudad que se caracteriza por la fabada hecha a base de embutidos como chorizo, morcilla asturiana y cerdo.

Albuerne era un aficioando a la fotografía, pero su valentía y espíritu emprendedor lo llevaron crear dos restaurantes llamados La Zorra y El Santo.

Nuestro nuevo juez de MasterChef Celebrity está listo para probar platillos hechos por 20 celebridades dispuestas a trascender en la cocina más famosa de México.

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