5 plantillas de horarios escolares de los Saja Boys para este regreso a clases 2026

¡Se acabaron las vacaciones! Este lunes, 31 de agosto, millones de alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresan a las aulas para un nuevo ciclo escolar. Si bien decirle adiós a los días de descanso puede resultar un tanto triste, también existe esa emoción del primer día, pues muchos esperan reencontrarse con amigos, conocer nuevos compañeros y saber a qué hora les tocará su materia favorita. Dicho esto - y si eres de esos estudiantes a los que les encanta la organización - tener un horario escolar con todas tus asignaciones puede convertirse en tu mejor herramienta, y qué mejor manera de organizar tus pendientes que con la ayuda de tus personajes favoritos. A continuación, te compartimos 5 plantillas de horarios escolares de los Saja Boys para descargar previo al regreso a clases 2026.

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5 plantillas de horarios escolares de los Saja Boys para descargar gratis en este regreso a clases 2026

Elige la plantilla que más te guste, descarga, imprime y listo. Tendrás tu horario escolar de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters. Sólo llena la plantilla con la hora exacta de tus materias y pégala en un lugar visible. Puede ser en la portada de algún cuaderno, al interior de una lapicera de caja de plástico o, incluso, ¡lo puedes enmicar!. El chiste es que lo puedas tener a la mano en cualquier momento. Aquí te compartimos las plantillas gratis para descargar.

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¿Quiénes son los Saja Boys?

Los Saja Boys son los villanos de la película animada Kpop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop, en español). Se trata de una banda pop que esconde un espeluznante secreto: son demonios enviados para competir con las HUNTER/X y robarse la energía de sus fans. El grupo está conformado por: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby.

¿Los Saja Boys saldrán en Kpop Demon Hunters 2?

Gracias al exponencial éxito de las Guerreras Kpop, se ha confirmado una secuela de la cinta animada. No obstante, todo parece indicar que los Saja Boys no serán parte de la misma, pues su historia concluyó en la primera película. Se espera que Kpop Demon Hunters 2 tenga su estreno a nivel internacional hasta 2029, pues apenas se encuentra en sus primeras etapas de producción.