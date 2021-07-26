Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Dalú

MasterChef Celebrity

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

María Fernanda Borunda Medina, conocida artísticamente como Dalú, es ganadora de la duodécima edición de La Academia.

Nació el 29 de agosto de 1995 en Culiacán, Sinaloa.

Es cantante, compositora y productora musical.

Es amante de la cocina fit y aunque está dispuesta a cocinar de todo, quiere demostrar que la cocina también es una composición artística tan bella como sus propias melodías.

Dalú se convirtió en la eliminada de MasterChef Celebrity en el séptimo programa de la temporada.

Dalú

Galerías y Notas Azteca UNO