Dalú
MasterChef Celebrity
María Fernanda Borunda Medina, conocida artísticamente como Dalú, es ganadora de la duodécima edición de La Academia.
Nació el 29 de agosto de 1995 en Culiacán, Sinaloa.
Es cantante, compositora y productora musical.
Es amante de la cocina fit y aunque está dispuesta a cocinar de todo, quiere demostrar que la cocina también es una composición artística tan bella como sus propias melodías.
Dalú se convirtió en la eliminada de MasterChef Celebrity en el séptimo programa de la temporada.
Dalú