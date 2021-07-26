Mauricio Islas
MasterChef Celebrity
Mauricio Islas es actor mexicano de telenovelas, reconocido por el público mexicano y premiado por la industria.
Nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México.
Ha participado también en películas, series y teatro.
Con la cancelación de todas las obras de teatro y shows presenciales, Mauricio se volcó a la cocina como una forma más de expresarse artísticamente y en familia.
Mauricio Islas se convirtió en el eliminado número 14 de MasterChef Celebrity.
Mauricio Islas