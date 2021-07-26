Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Mauricio Islas

MasterChef Celebrity

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Mauricio Islas es actor mexicano de telenovelas, reconocido por el público mexicano y premiado por la industria.

Nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México.

Ha participado también en películas, series y teatro.

Con la cancelación de todas las obras de teatro y shows presenciales, Mauricio se volcó a la cocina como una forma más de expresarse artísticamente y en familia.

Mauricio Islas se convirtió en el eliminado número 14 de MasterChef Celebrity.

Mauricio Islas

Galerías y Notas Azteca UNO