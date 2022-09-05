MasterChef Celebrity: Julio Camejo se despide de la cocina más famosa.

Este domingo vivimos muchas emociones dentro de la cocina de MasterChef Celebrity, pues tuvimos momentos muy divertidos y que cambiaron el destino de los participantes.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Macky enfrentó a los chefs en pleno reto.

Todo esto fue culpa de nuestro invitado especial, El Niño Prodigio, quien desde que llegó le hizo ver su suerte y no a todos les fue muy bien.

Sin duda, la que se llevó la peor parte fue Lorena Herrera, quien fue enviada de forma directa al reto de eliminación, mientras que Francisco Gattorno tuvo que aprender a improvisar, ya que le quitaron todas sus ideas y tiempo para cocinar.

Al final, Nadia fue la elegida para poder subir al balcón y ser la primera en salvarse del reto de eliminación.

La suerte no fue muy buena con todos en MasterChef Celebrity.

Las vueltas del destino se hicieron presentes nuevamente entre los integrantes de MasterChef Celebrity, pues les tocó trabajar en parejas con las que no tenían la mejor química de acuerdo a sus signos del zodiaco, hubo varias que lograron superar ese reto y llevarse bien y otras que no lo hicieron.

La primera pareja que subió al balcón fueron la que formaron Marcello y Margarita, seguidos de Mauricio, Francisco, Alejandra y Pedro.

El último platillo de Julio Camejo en MasterChef Celebrity.

Antes del reto de eliminación, los famosos tuvieron una nueva oportunidad de salvarse, todo consistió en poner a prueba sus conocimientos sobre las hierbas en la cocina, en donde el ganador fue Ricardo.

Tras ganar el reto, el propio Ricardo fue el encargado de poner las hierbas con las que sus compañeros iban a trabajar, siendo parte clave de lo que iban a hacer para poder salvarse y seguir una semana más en MasterChef Celebrity.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Los momentos más divertidos de la noche.

Luego de momentos muy complicados junto a Karla Gascón, Julio Camejo fue el eliminado de este domingo 4 de septiembre.

