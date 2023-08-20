MasterChef Celebrity México 2023: Conoce al último eliminado de la cocina más famosa de México

Cada domingo, la cocina de MasterChef Celebrity México 2023 arde con intensidad, desencadenando una batalla culinaria épica, en la que los famosos compiten para llegar a la gran final.

En su búsqueda por el título de MasterChef Celebrity, los concursantes se ven obligados a desatar su creatividad y habilidades culinarias al máximo, ya que los retos se vuelven cada vez más intrincados y los jueces, más implacables en sus evaluaciones.

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¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Sin duda, el claro ejemplo lo veremos la noche de este domingo 20 de agosto, pues los participantes restantes tendrán que demostrar de que están hechos.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El anhelado balcón, símbolo de éxito en MasterChef Celebrity 2023, estará reservado para aquel que logre impresionar a los jueces, con su inigualable sabor y maestría en cada platillo presentado.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Sin embargo, no todos los caminos en MasterChef Celebrity 2023 son fáciles. El desafío de eliminación es una realidad latente para algunos concursantes. Cada elección de ingredientes, técnica culinaria y presentación de plato cobra una importancia crucial. El reto de esta noche pone en riesgo la permanencia de algunos de los talentosos aspirantes en la antesala de la gran final.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 20 de agosto?

La tensión se incrementa en cada momento, ya que uno de los concursantes restantes está destinado a abandonar la competencia en el episodio de hoy domingo 20 de agosto.

Las emociones están a flor de piel, mientras los espectadores se preparan para descubrir quién, lamentablemente, deberá decir adiós a su sueño de convertirse en el próximo ganador de MasterChef Celebrity. ¿Estás listo para descubrirlo?

Finalmente, Fabiola Campomanes fue la eliminada.

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