Kpop Demon Hunters: 4 parches de tela para identificar tu lonchera este regreso a clases 2026; son originales y bonitos

Es oficial, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina, lo que muchas veces representa renovar útiles, mochilas y la lonchera para ir a clases, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 parches de tela únicos y muy divertidos que puedes ponerle a tu lonchera en donde guardas tus alimentos, esto hará que logres identificar tu lonchera y al mismo tiempo demuestres lo fan que eres de Kpop Demon Hunters, una de las películas favoritas de todos los niños y niñas hoy en día.

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Kpop Demon Hunters: Parches de tela para identificar tu lonchera este regreso a clases 2026

Estos parches los puedes pegar con ayuda de una plancha caliente. Es importante que utilices un paño de tela de algodón y presiones el parche sobre la lonchera por al menos 30 segundos. Es importante que tengas en cuenta que el pegamento dle parche debe estar hacia abajo.

Kpop Demon Hunters: Parches de tela de un personaje

Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en un parche de tela de uno de los personajes de Kpop Demon Hunters, puede ser Rumi, Zoey o Mira. Este puede ser en el tamaño que más lo prefieras, todo dependerá del tamaño de tu lonchera.

Kpop Demon Hunters: Parches de tela del logo “Huntrix”

Este parche, a diferencia de los demás, es solo del logo “Huntrix” el cual es en color rosa con morado, sin bien el logo es minimalista y original, es ideal para las niñas y niños que prefieren las figuras de letras más que las imágenes de figuras, además de que combina perfecto con cualquier modelo de lonchera.

Parches de tela de Kpop Demon Hunters|Crédito: Pinterest

Kpop Demon Hunters: Parches de tela de los Saja Boys

Este parche de tela es ideal para todos los niños y niñas que aman a los Saja Boys; así es, hablamos de los personajes que interpretan la icónica canción “Soda Pop”. Este parche es en color rosa con guinda y tiene la silueta de los emblemáticos personajes además de que incluye la tipografía de la boyband.

Kpop Demon Hunters: Parches de tela de Rumi, Zoey y Mira

Este parche, como su nombre lo dice, consiste en tener a los personajes de Rumi, Zoey y Mira, pero en una versión animada distinta, lo que le da un toque único, personal y muy original que hará que tu lonchera destaque mucho.