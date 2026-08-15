MasterChef 24/7: 3 salsas cremositas para espagueti con un exótico toque de fusión

La pasta se convirtió ayer en la protagonista principal de MasterChef 24/7 gracias a la masterclass del Chef Édgar Núñez , quien le enseñó a los cocineros cómo preparar este versátil platillo... ¿pero qué tal las salsas? ¡Acá te tenemos 3 opciones que elevarán tus sentidos a otro nivel y seguramente le darán un toque gourmet a tu receta sin batallar tanto en la cocina!

¿Qué salsas exóticas cremosas recomienda la IA para acompañar tu espagueti?

El Chef Édgar Núñez fue claro al respecto cuando detalló que, en el mundo de la cocina Italiana, el uso de la crema no es tan popular ; de hecho, lo que le da ese toque espesito y delicioso a las salsas es, precisamente, el almidón que suelta tu pasta al cocerse.

Ya con este dato especial bien claro, te tenemos estas 3 recetas de salsas recomendadas por la IA con un toque cremoso y fusiones de sabores que van de lo agridulce a lo picante... ¡tal vez alguna de ellas llegue a conquistarte!

SALSA DE PARMESANO, PERA Y NUEZ

¿Por qué probarla? Una clásica combinación gourmet italiana que juega con el contraste dulce y salado.

¿Cómo hacerla? Cocina peras en láminas finas con un poco de mantequilla hasta que ablanden. Añade crema para batir (nata) y abundante queso parmesano o gorgonzola curado hasta fundir. Mezcla con el espagueti y decora con nueces tostadas picadas.

SALSA DE MANGO, CURRY Y LECHE DE COCO

¿Por qué probarla? Esta salsa con un estilo de fusipon asiática es aromática, cremosa y levemente picante.

¿Cómo hacerla? Saltea cebolla de verdeo y ajo en aceite de sésamo. Agrega una cucharadita de pasta de curry amarillo o rojo, pulpa de mango maduro triturada y leche de coco. Deja reducir a fuego lento y emulsiona con un toque de lima... ¡prueba con espagueti y camarones!

SALSA CREAMY SRIRACHA Y MANTEQUILLA TOSTADA

¿Por qué probarla? Se trata de un umami intenso con notas picantes y ahumadas, ideal para los fans de la cocina japonesa.

¿Cómo hacerla? Tuesta mantequilla a fuego medio hasta que tome un tono dorado (mantequilla noisette). Añade una cucharada de pasta de miso blanco, un chorrito de sriracha y un poco de agua de la cocción de la pasta para emulsionar.

¿Te convenció alguna de estas salsas? Ya sea que te gusten los sabores más tropicales o prefieras una combinación gourmet italiana, estas opciones sin duda le darán otro nivel a tu pasta para que brilles en la cocina sin tantas complicaciones... ¡buen provecho!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?