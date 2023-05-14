MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Zahie Téllez?, una de las chef juez de la nueva temporada.

¡Amantes de la cocina y la televisión, prepárense para la emoción y el sabor de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023! El momento que todos esperaban ha llegado: el primer episodio está a punto de salir al aire y los participantes están más que listos para enfrentarse a los desafíos culinarios más difíciles que hayan experimentado. Pero no solo ellos, también los jueces han estado preparándose para dar lo mejor en cada evaluación.

Uno de los jueces de esta nueva temporada es la reconocida chef mexicana, Zahie Téllez. Pero, ¿quién es exactamente ella? Continúa leyendo para descubrirlo.

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¿Quién es Zahie Téllez?

Zahie Téllez es una reconocida chef, empresaria, originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, conocida por su especialidad en cocina mexicana e italiana. Ha sido galardonada con varios premios a lo largo de su carrera, como el Amico della Cucina Italiana nell Mondo, otorgado por la Accademia Italiana della Cucina y es socia de cuatro restaurantes en Europa.

Además, ha participado como juez en competencias culinarias y ha aparecido en programas de televisión. Cabe destacar que tiene más de 25 años cocinando profesionalmente.

Este 2023, Téllez aceptó el nuevo reto de MasterChef Celebrity 2023. Su participación promete ser emocionante, ya que es reconocida por su increíble disciplina y talento en la cocina, por lo que seguramente dará mucho de qué hablar en la competencia.

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

Este domingo 14 de mayo, no te pierdas el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity 2023, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.

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