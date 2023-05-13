MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Adrián Herrera?, uno de los chef juez de la nueva temporada.

Estamos a horas de que inicie la tercera temporada de MasterChef Celebrity, donde 20 famosos mostrarán una faceta que no conocíamos y harán todo lo posible por convertirse en el nuevo ganador del reality de cocina más famosa de la televisión mexicana, pero para lograrlo deberán convencer a los jueces con sus creaciones culinarias. El jurado de jueces está conformado por Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

¿Quiénes son los 20 famosos que competirán en MasterChef Celebrity 2023?

Poncho de Nigris.

Alejandro Lukini.

Fabiola Campomanes.

Eduardo Capetillo Gaytán.

Pedro Prieto.

Ana Patricia Rojo.

Jorge ‘El Travieso’ Arce.

Lis Vega.

Jimena Longoria.

El Padre José de Jesús Aguilar.

Ivonne Montero.

Emir Pabón.

Irma Miranda.

Cositas.

El Cibernético.

Gabriela Goldsmith.

Francisco Palencia.

Romina Marcos.

Mónica Dionne.

Manu NNa.

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¿Quién es el chef Adrián Herrera? Adrián Herrera Díaz es un afamado chef, también se le conoce como ‘Chivo’. Nació el 4 de febrero en Houston, Texas, en 1969; sin embargo, nunca vivió allí. Es regiomontano pues habla, piensa y come como verdadero regio.

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Estudió 2 años de medicina y 2 semestres de biología, ama la música clásica y el rock. Trabajó en el rancho ganadero de su familia, fue escultor y decidió cambiar la medicina por la gastronomía. Entre sus muchas facetas, Adrián Herrera también es escritor y ha publicado libros como: “Norteño” y “Púdrete en el infierno”, además es columnista de un reconocido diario desde hace 18 años.

A lo largo de su exitosa carrera, el chef ha abierto varios restaurantes: “La fonda San Francisco”, “Paso del Norte”, “Chef Herrera”, y “El Tío”, todos en Monterrey, Nuevo León. Es conocido por haber estudiado cocina de forma autodidacta en su casa. En México es conocido como el primer cazador de veganos.

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Desde los 12 años comenzó a cocinar, razón por la que considera que este es su verdadero talento, mismo que ha ido forjando gracias a sus combinaciones de sabores. El chef Adrián Herrera ya sabe lo que es ser juez de MasterChef y ahora volverá recargado para la edición Celebrity.

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de MasterChef Celebrity?

No te pierdas el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity este próximo domingo 14 de mayo, en punto de las 20 horas por la señal de Azteca UNO, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.