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FOTOS | Colorido reto en el segundo programa de MasterChef Celebrity.

En este segundo programa de MasterChef Celebrity, los retos cada vez son más desafiantes. El trabajo en equipo fue la clave para ganar los retos.

Por: Palmira Silva

¿Qué contendrá la caja misteriosa de Master Chef Celebrity?.
Ivonne está sorprendida, al destapar la caja misteriosa de Máster Chef Celebrity.
Jimena se une al equipo de cuatro personas y un solo mandil. Sólo en Master Chef Celebrity.
Sólo en Master Chef Celebrity, podemos ver un solo mandil para tres personas.
En Master Chef Celebrity, la comunicación y coordinación es primordial para el trabajo en equipo.
Cibernético, Paco y Ana, se coordinan para superar el desafío de Master Chef Celebrity.
El equipo de Ivonne, Manuna y Romina, muy atentos a las instrucciones de la chef Zahie en Master Chef Celebrity.
El reto de hoy en Master Chef Celebrity, puso a nuestros cocineros a desafiar su coordinación y comunicación.
Cibernético, Paco y Ana, fueron los ganadores del reto de hoy en Master Chef Celebrity.
El segundo equipo ganador en subir al balcón de Master Chef Celebrity, fue el equipo integrado por Travieso, Irma y Emir.
El reto de salvación será un platillo de color; para eso, el chef Alonso da una master class en la cocina de Mater Chef Celebrity.
El chef Alonso hizo un platillo negro, como su corazón rockero. Así es como pone el ejemplo a los cocineros de Master Chef Celebrity.
Cositas usa toda su imaginación para lograr un platillo morado en este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Pedro está concentrado en lograr que su platillo sea de los mejores, para ganar el reto de salvación de Mater Chef Celebrity.
La chef Zahie, comparte los mejores secretos de cocina en Master Chef Celebrity.
Ivonne sabe que tiene el tiempo contado para terminar su platillo. El tiempo vuela a la hora de cocinar en Master Chef Celebrity.
Poncho mezcla todos sus ingredientes del mismo color, ya que es requisito clave en este reto de Mater Chef Celebrity.
La confianza de Eduardo se refleja en su sonrisa y en sus platillos. Sólo en Master Chef Celebrity.
Fabiola ha dejado claro que la cocina es su pasión, lo cual demuestra en cada reto de Master Chef Celebrity.
El invitado especial en este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, es el fotógrafo profesional culinario, Nacho Urquiza.
Nacho Urquiza les recuerda a nuestros cocineros de Master Chef Celebrity, que el amor a primera vista sí existe, creando antojo a través de los ojos.
En este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, la presentación es lo más importante y Gaby sabe que todo está en los detalles.
Jimena sabe que los retos de Master Chef Celebrity son cada día más desafiantes.
Para este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, Lis pone todo su empeño y creatividad.
El invitado especial de Master Chef Celebrity, haciendo su magia detrás de su lente.
El padre José recibe consejos de nuestros profesionales de Master Chef Celebrity.
Eduardo Capetillo logó enamorar el ojo del fotógrafo Nacho Urquiza, lo cual le permitió subir al balcón de Master Chef Celebrity.
Nacho Urquiza quedó cautivado por los huevos benedictinos que preparó Eduardo Capetillo en Master Chef Celebrity.
La tensión crece en Master Chef Celebrity.
Pedro Prieto es el segundo eliminado en esta temporada de Master Chef Celebrity.
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¿Qué contendrá la caja misteriosa de Master Chef Celebrity?.
Ivonne está sorprendida, al destapar la caja misteriosa de Máster Chef Celebrity.
Jimena se une al equipo de cuatro personas y un solo mandil. Sólo en Master Chef Celebrity.
Sólo en Master Chef Celebrity, podemos ver un solo mandil para tres personas.
En Master Chef Celebrity, la comunicación y coordinación es primordial para el trabajo en equipo.
Cibernético, Paco y Ana, se coordinan para superar el desafío de Master Chef Celebrity.
El equipo de Ivonne, Manuna y Romina, muy atentos a las instrucciones de la chef Zahie en Master Chef Celebrity.
El reto de hoy en Master Chef Celebrity, puso a nuestros cocineros a desafiar su coordinación y comunicación.
Cibernético, Paco y Ana, fueron los ganadores del reto de hoy en Master Chef Celebrity.
El segundo equipo ganador en subir al balcón de Master Chef Celebrity, fue el equipo integrado por Travieso, Irma y Emir.
El reto de salvación será un platillo de color; para eso, el chef Alonso da una master class en la cocina de Mater Chef Celebrity.
El chef Alonso hizo un platillo negro, como su corazón rockero. Así es como pone el ejemplo a los cocineros de Master Chef Celebrity.
Cositas usa toda su imaginación para lograr un platillo morado en este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Pedro está concentrado en lograr que su platillo sea de los mejores, para ganar el reto de salvación de Mater Chef Celebrity.
La chef Zahie, comparte los mejores secretos de cocina en Master Chef Celebrity.
Ivonne sabe que tiene el tiempo contado para terminar su platillo. El tiempo vuela a la hora de cocinar en Master Chef Celebrity.
Poncho mezcla todos sus ingredientes del mismo color, ya que es requisito clave en este reto de Mater Chef Celebrity.
La confianza de Eduardo se refleja en su sonrisa y en sus platillos. Sólo en Master Chef Celebrity.
Fabiola ha dejado claro que la cocina es su pasión, lo cual demuestra en cada reto de Master Chef Celebrity.
El invitado especial en este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, es el fotógrafo profesional culinario, Nacho Urquiza.
Nacho Urquiza les recuerda a nuestros cocineros de Master Chef Celebrity, que el amor a primera vista sí existe, creando antojo a través de los ojos.
En este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, la presentación es lo más importante y Gaby sabe que todo está en los detalles.
Jimena sabe que los retos de Master Chef Celebrity son cada día más desafiantes.
Para este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, Lis pone todo su empeño y creatividad.
El invitado especial de Master Chef Celebrity, haciendo su magia detrás de su lente.
El padre José recibe consejos de nuestros profesionales de Master Chef Celebrity.
Eduardo Capetillo logó enamorar el ojo del fotógrafo Nacho Urquiza, lo cual le permitió subir al balcón de Master Chef Celebrity.
Nacho Urquiza quedó cautivado por los huevos benedictinos que preparó Eduardo Capetillo en Master Chef Celebrity.
La tensión crece en Master Chef Celebrity.
Pedro Prieto es el segundo eliminado en esta temporada de Master Chef Celebrity.
¿Qué contendrá la caja misteriosa de Master Chef Celebrity?.
Ivonne está sorprendida, al destapar la caja misteriosa de Máster Chef Celebrity.
Jimena se une al equipo de cuatro personas y un solo mandil. Sólo en Master Chef Celebrity.
Sólo en Master Chef Celebrity, podemos ver un solo mandil para tres personas.
En Master Chef Celebrity, la comunicación y coordinación es primordial para el trabajo en equipo.
Cibernético, Paco y Ana, se coordinan para superar el desafío de Master Chef Celebrity.
El equipo de Ivonne, Manuna y Romina, muy atentos a las instrucciones de la chef Zahie en Master Chef Celebrity.
El reto de hoy en Master Chef Celebrity, puso a nuestros cocineros a desafiar su coordinación y comunicación.
Cibernético, Paco y Ana, fueron los ganadores del reto de hoy en Master Chef Celebrity.
El segundo equipo ganador en subir al balcón de Master Chef Celebrity, fue el equipo integrado por Travieso, Irma y Emir.
El reto de salvación será un platillo de color; para eso, el chef Alonso da una master class en la cocina de Mater Chef Celebrity.
El chef Alonso hizo un platillo negro, como su corazón rockero. Así es como pone el ejemplo a los cocineros de Master Chef Celebrity.
Cositas usa toda su imaginación para lograr un platillo morado en este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Pedro está concentrado en lograr que su platillo sea de los mejores, para ganar el reto de salvación de Mater Chef Celebrity.
La chef Zahie, comparte los mejores secretos de cocina en Master Chef Celebrity.
Ivonne sabe que tiene el tiempo contado para terminar su platillo. El tiempo vuela a la hora de cocinar en Master Chef Celebrity.
Poncho mezcla todos sus ingredientes del mismo color, ya que es requisito clave en este reto de Mater Chef Celebrity.
La confianza de Eduardo se refleja en su sonrisa y en sus platillos. Sólo en Master Chef Celebrity.
Fabiola ha dejado claro que la cocina es su pasión, lo cual demuestra en cada reto de Master Chef Celebrity.
El invitado especial en este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, es el fotógrafo profesional culinario, Nacho Urquiza.
Nacho Urquiza les recuerda a nuestros cocineros de Master Chef Celebrity, que el amor a primera vista sí existe, creando antojo a través de los ojos.
En este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, la presentación es lo más importante y Gaby sabe que todo está en los detalles.
Jimena sabe que los retos de Master Chef Celebrity son cada día más desafiantes.
Para este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, Lis pone todo su empeño y creatividad.
El invitado especial de Master Chef Celebrity, haciendo su magia detrás de su lente.
El padre José recibe consejos de nuestros profesionales de Master Chef Celebrity.
Eduardo Capetillo logó enamorar el ojo del fotógrafo Nacho Urquiza, lo cual le permitió subir al balcón de Master Chef Celebrity.
Nacho Urquiza quedó cautivado por los huevos benedictinos que preparó Eduardo Capetillo en Master Chef Celebrity.
La tensión crece en Master Chef Celebrity.
Pedro Prieto es el segundo eliminado en esta temporada de Master Chef Celebrity.

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