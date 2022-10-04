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FOTOS | ¡Viva la gastronomía mexicana en MasterChef Celebrity!

Los fogones de MasterChef Celebrity se encienden para recibir un día histórico para todos los mexicanos, el día de la Independencia, ¿Lograrán platillos?

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Para celebrar nuestra independencia, tuvimos a un invitado de lujo en la cocina de MasterChef Celebrity.
La bella Tatiana comienza a explicarles el reto a los cocineros de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico fue a probar suerte en esta dinámica para el primer reto.
Cocinar la mejor %22garnacha%22 de la noche trajo como resultado subir al balcón a Marcelo, Macky y Talina.
La Loba también acudió al llamado del pajaro de la suerte para este primer reto en MasterChef.
Las celebridades recibieron una MasterClass muy especial de un platillo clásico mexicano.
Realizar un tamal mexicano, no es una tarea fácil y nuestras celebridades ya lo notaron.
Mauricio y Alejandra serán pareja para realizar un tamal en el Reto de Salvación.
Gavito y Karla siguen al pie de la letra las instrucciones de la MasterClass para realizar su tamal.
Margarita y Carlos Eduardo están batallando con este Reto de Salvación, ¿Lo lograrán?.
Pedro y Alejandra no quieren abandonar la cocina más famosa de México y piensan realizar un tamal fuera de lo común.
Ricardo y Francisco están teniendo diferencias al no poder ponerse de acuerdo para realizar su tamal.
Llegó el momento de probar los tamales, los primeros en pasar son Ricardo y Francisco.
Mauricio y Alejandra entregaron un tamal crudo a nuestros chefs, están en la cuerda floja.
La pareja de Alejandra y Pedro metió los tamales con poco tiempo para su cocción
Otro trágico desenlace fue el tamal de Karla y Arturo al no estar en la cocción idonea.
La noche fue mala para todas las celebridades, incluidos Carlos Eduardo y Margarita.
Por primera vez en MasterChef, todos los cocineros van al Reto de Eliminación.
El reto se repite, tendrán que cocinar de nueva cuenta un tamal.
Ale no quiere abandonar la cocina más famosa de México, ¿conquistará a los chefs?
Francisco tiene un sazón y una actitud impecable, eso podría salvarlo esta noche en MasterChef.
Karla no tuvo la fortuna de ser salvada en el reto anterior, ahora se enfrenta a sus compañeros en un Reto de Eliminación.
Pedro regresa directo al Reto de Eliminación después de ser el peor platillo de la primera cocinada.
Ricardo está seguro de no abandonar la cocina de MasterChef, es por eso que lo está dando todo
Gavito está concentrado en los tiempos para entregar el mejor tamal de la noche y no salir de MasterChef.
Alan muy sonriente está elaborando un tamal sin haber tomado la MasterClass del chef invitado.
Desafortunadamente, Alan es el eliminado de la cocina más famosa de Méxic, MasterChef Celebrity.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Para celebrar nuestra independencia, tuvimos a un invitado de lujo en la cocina de MasterChef Celebrity.
La bella Tatiana comienza a explicarles el reto a los cocineros de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico fue a probar suerte en esta dinámica para el primer reto.
Cocinar la mejor %22garnacha%22 de la noche trajo como resultado subir al balcón a Marcelo, Macky y Talina.
La Loba también acudió al llamado del pajaro de la suerte para este primer reto en MasterChef.
Las celebridades recibieron una MasterClass muy especial de un platillo clásico mexicano.
Realizar un tamal mexicano, no es una tarea fácil y nuestras celebridades ya lo notaron.
Mauricio y Alejandra serán pareja para realizar un tamal en el Reto de Salvación.
Gavito y Karla siguen al pie de la letra las instrucciones de la MasterClass para realizar su tamal.
Margarita y Carlos Eduardo están batallando con este Reto de Salvación, ¿Lo lograrán?.
Pedro y Alejandra no quieren abandonar la cocina más famosa de México y piensan realizar un tamal fuera de lo común.
Ricardo y Francisco están teniendo diferencias al no poder ponerse de acuerdo para realizar su tamal.
Llegó el momento de probar los tamales, los primeros en pasar son Ricardo y Francisco.
Mauricio y Alejandra entregaron un tamal crudo a nuestros chefs, están en la cuerda floja.
La pareja de Alejandra y Pedro metió los tamales con poco tiempo para su cocción
Otro trágico desenlace fue el tamal de Karla y Arturo al no estar en la cocción idonea.
La noche fue mala para todas las celebridades, incluidos Carlos Eduardo y Margarita.
Por primera vez en MasterChef, todos los cocineros van al Reto de Eliminación.
El reto se repite, tendrán que cocinar de nueva cuenta un tamal.
Ale no quiere abandonar la cocina más famosa de México, ¿conquistará a los chefs?
Francisco tiene un sazón y una actitud impecable, eso podría salvarlo esta noche en MasterChef.
Karla no tuvo la fortuna de ser salvada en el reto anterior, ahora se enfrenta a sus compañeros en un Reto de Eliminación.
Pedro regresa directo al Reto de Eliminación después de ser el peor platillo de la primera cocinada.
Ricardo está seguro de no abandonar la cocina de MasterChef, es por eso que lo está dando todo
Gavito está concentrado en los tiempos para entregar el mejor tamal de la noche y no salir de MasterChef.
Alan muy sonriente está elaborando un tamal sin haber tomado la MasterClass del chef invitado.
Desafortunadamente, Alan es el eliminado de la cocina más famosa de Méxic, MasterChef Celebrity.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Para celebrar nuestra independencia, tuvimos a un invitado de lujo en la cocina de MasterChef Celebrity.
La bella Tatiana comienza a explicarles el reto a los cocineros de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico fue a probar suerte en esta dinámica para el primer reto.
Cocinar la mejor %22garnacha%22 de la noche trajo como resultado subir al balcón a Marcelo, Macky y Talina.
La Loba también acudió al llamado del pajaro de la suerte para este primer reto en MasterChef.
Las celebridades recibieron una MasterClass muy especial de un platillo clásico mexicano.
Realizar un tamal mexicano, no es una tarea fácil y nuestras celebridades ya lo notaron.
Mauricio y Alejandra serán pareja para realizar un tamal en el Reto de Salvación.
Gavito y Karla siguen al pie de la letra las instrucciones de la MasterClass para realizar su tamal.
Margarita y Carlos Eduardo están batallando con este Reto de Salvación, ¿Lo lograrán?.
Pedro y Alejandra no quieren abandonar la cocina más famosa de México y piensan realizar un tamal fuera de lo común.
Ricardo y Francisco están teniendo diferencias al no poder ponerse de acuerdo para realizar su tamal.
Llegó el momento de probar los tamales, los primeros en pasar son Ricardo y Francisco.
Mauricio y Alejandra entregaron un tamal crudo a nuestros chefs, están en la cuerda floja.
La pareja de Alejandra y Pedro metió los tamales con poco tiempo para su cocción
Otro trágico desenlace fue el tamal de Karla y Arturo al no estar en la cocción idonea.
La noche fue mala para todas las celebridades, incluidos Carlos Eduardo y Margarita.
Por primera vez en MasterChef, todos los cocineros van al Reto de Eliminación.
El reto se repite, tendrán que cocinar de nueva cuenta un tamal.
Ale no quiere abandonar la cocina más famosa de México, ¿conquistará a los chefs?
Francisco tiene un sazón y una actitud impecable, eso podría salvarlo esta noche en MasterChef.
Karla no tuvo la fortuna de ser salvada en el reto anterior, ahora se enfrenta a sus compañeros en un Reto de Eliminación.
Pedro regresa directo al Reto de Eliminación después de ser el peor platillo de la primera cocinada.
Ricardo está seguro de no abandonar la cocina de MasterChef, es por eso que lo está dando todo
Gavito está concentrado en los tiempos para entregar el mejor tamal de la noche y no salir de MasterChef.
Alan muy sonriente está elaborando un tamal sin haber tomado la MasterClass del chef invitado.
Desafortunadamente, Alan es el eliminado de la cocina más famosa de Méxic, MasterChef Celebrity.

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