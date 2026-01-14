Al Extremo | Programa 14 de enero del 2026
El equipo de Al Extremo salió a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las personas cómo se puede descubrir a una persona infiel ¡Entérate que respondieron!
Disfruta de un programa dónde hay entretenimiento e información de calidad. Podrás conocer cuáles son los videos más virales de la red y estarás informado sobre los sucesos más importantes que acontecen en la Ciudad de México además de que tendrás las mejores recomendaciones de comida para tu próxima salida.