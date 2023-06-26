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FOTOS | La cocina económica estuvo presente en MasterChef Celebrity.

El presupuesto fue clave en este programa de MasterChef Celebrity; las celebridades cocinaron desde platillos económicos, hasta utilizar ingredientes premium.

Por: Palmira Silva

Las celebridades están nerviosas por las cajas misteriosas de este nuevo reto de Master Chef Celebrity.
Mónica se conmovió por su participación en Master Chef Celebrity, ella siempre quiso ser parte del programa.
El reto de este capitulo en Master Chef Celebrity: con poquito, hacemos mucho.
El padre José nos recuerda que Master Chef Celebrity es como una rueda de la fortuna, no hay que confiarse cuando uno está arriba, ni deprimirse cuando se está abajo.
Poncho se enfrenta a algo desconocido, el huauzontle. ¿Qué sorpresa preparará con esta planta azteca en Master Chef Celebrity.
Aplicar lo que se ha aprendido en el camino, será la mejor estrategia para ser el campeón de Master Chef Celebrity.
Aunque los ingredientes sean limitados, en Master Chef Celebrity toda la comida merece el mismo respeto.
“El dinero no te da el sabor”, Mónica pone toda su creatividad y esfuerzo para que su platillo sea digno de este reto en Master Chef Celebrity.
El chef Alfonso hace las paces con el Travieso y le da excelentes tips para preparar alitas y ganar el reto de Master Chef Celebrity.
Irma confesó que este reto le puso los pies en la tierra, le recordó lo que miles de familias mexicanas viven día a día. “Todos tienen el derecho de tener un plato digno en la mesa”.
Fabiola, Romina y Mónica, fueron las ganadoras del primer reto de este tercer programa de Master Chef Celebrity.
Paco Palencia, fue el mejor platillo del primer reto de este tercer programa de Master Chef Celebrity.
En el reto de salvación, el desafío es totalmente opuesto a la primera prueba, las celebridades de Master Chef Celebrity cocinarán con ingredientes premium.
Para este reto de salvación, hay que trabajar en equipo. Lis y Cibernético disfrutan esta cocinada juntos en Master Chef Celebrity.
Eduardo y Jimena se ponen creativos con los escamoles. ¿Lograrán que este alimento de cocina prehispánica, sea el ganador en esta prueba de Master Chef Celebrity?.
Irma y el padre José, se arriesgan con una pasta hecha desde cero para poder integrar la trufa negra, ingrediente premium en este reto de Master Chef Celebrity.
Lis y Cibernético están confiados de su platillo. ¿Lograran conquistar los paladares de los chefs de Master Chef Celebrity?.
El tiempo es crucial en todos los retos de Master Chef Celebrity.
Ana Patricia y Travieso suben al balcón al conquistar el paladar del Chef Alfonso en Master Chef Celebrity.
El chef Adrián Herrera salva a Jimena y Eduardo con la excelente tostada de escamoles que prepararon en Master Chef Celebrity.
La pasta con trufa de Irma y el Padre José, logró que la chef Zahie les aplaudiera; con lo cual, lograron subir al balcón y ganar el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Para el reto de eliminación, cada integrante tendrá un presupuesto de docientos pesos para armar su platillo en Master Chef Celebrity.
Las celebridades saben que tienen que cuidar y hacer rendir el presupuesto en el mercado de Master Chef Celebrity.
Cositas tiene problemas al ocupar la olla de presión en la cocina de Master Chef Celebrity.
Lis integra el sazón cubano en cada platillo que prepara en Master Chef Celebrity.
Ivonne hace rendir sus compras en el mercado, ¿habrá sido suficiente el presupuesto para su platillo?.
El chef Alfonso aconseja a Manuna para hacer rendir sus ingredientes para este reto de salvación en Master Chef Celebrity.
Emir está concentrado para sazonar el atún y así ganar este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Cositas y Poncho están en la cuerda floja de eliminación de Master Chef Celebrity.
Poncho de Nigris se despide de la cocina más famosa de México, Master Chef Celebrity.
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Las celebridades están nerviosas por las cajas misteriosas de este nuevo reto de Master Chef Celebrity.
Mónica se conmovió por su participación en Master Chef Celebrity, ella siempre quiso ser parte del programa.
El reto de este capitulo en Master Chef Celebrity: con poquito, hacemos mucho.
El padre José nos recuerda que Master Chef Celebrity es como una rueda de la fortuna, no hay que confiarse cuando uno está arriba, ni deprimirse cuando se está abajo.
Poncho se enfrenta a algo desconocido, el huauzontle. ¿Qué sorpresa preparará con esta planta azteca en Master Chef Celebrity.
Aplicar lo que se ha aprendido en el camino, será la mejor estrategia para ser el campeón de Master Chef Celebrity.
Aunque los ingredientes sean limitados, en Master Chef Celebrity toda la comida merece el mismo respeto.
“El dinero no te da el sabor”, Mónica pone toda su creatividad y esfuerzo para que su platillo sea digno de este reto en Master Chef Celebrity.
El chef Alfonso hace las paces con el Travieso y le da excelentes tips para preparar alitas y ganar el reto de Master Chef Celebrity.
Irma confesó que este reto le puso los pies en la tierra, le recordó lo que miles de familias mexicanas viven día a día. “Todos tienen el derecho de tener un plato digno en la mesa”.
Fabiola, Romina y Mónica, fueron las ganadoras del primer reto de este tercer programa de Master Chef Celebrity.
Paco Palencia, fue el mejor platillo del primer reto de este tercer programa de Master Chef Celebrity.
En el reto de salvación, el desafío es totalmente opuesto a la primera prueba, las celebridades de Master Chef Celebrity cocinarán con ingredientes premium.
Para este reto de salvación, hay que trabajar en equipo. Lis y Cibernético disfrutan esta cocinada juntos en Master Chef Celebrity.
Eduardo y Jimena se ponen creativos con los escamoles. ¿Lograrán que este alimento de cocina prehispánica, sea el ganador en esta prueba de Master Chef Celebrity?.
Irma y el padre José, se arriesgan con una pasta hecha desde cero para poder integrar la trufa negra, ingrediente premium en este reto de Master Chef Celebrity.
Lis y Cibernético están confiados de su platillo. ¿Lograran conquistar los paladares de los chefs de Master Chef Celebrity?.
El tiempo es crucial en todos los retos de Master Chef Celebrity.
Ana Patricia y Travieso suben al balcón al conquistar el paladar del Chef Alfonso en Master Chef Celebrity.
El chef Adrián Herrera salva a Jimena y Eduardo con la excelente tostada de escamoles que prepararon en Master Chef Celebrity.
La pasta con trufa de Irma y el Padre José, logró que la chef Zahie les aplaudiera; con lo cual, lograron subir al balcón y ganar el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Para el reto de eliminación, cada integrante tendrá un presupuesto de docientos pesos para armar su platillo en Master Chef Celebrity.
Las celebridades saben que tienen que cuidar y hacer rendir el presupuesto en el mercado de Master Chef Celebrity.
Cositas tiene problemas al ocupar la olla de presión en la cocina de Master Chef Celebrity.
Lis integra el sazón cubano en cada platillo que prepara en Master Chef Celebrity.
Ivonne hace rendir sus compras en el mercado, ¿habrá sido suficiente el presupuesto para su platillo?.
El chef Alfonso aconseja a Manuna para hacer rendir sus ingredientes para este reto de salvación en Master Chef Celebrity.
Emir está concentrado para sazonar el atún y así ganar este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Cositas y Poncho están en la cuerda floja de eliminación de Master Chef Celebrity.
Poncho de Nigris se despide de la cocina más famosa de México, Master Chef Celebrity.
Las celebridades están nerviosas por las cajas misteriosas de este nuevo reto de Master Chef Celebrity.
Mónica se conmovió por su participación en Master Chef Celebrity, ella siempre quiso ser parte del programa.
El reto de este capitulo en Master Chef Celebrity: con poquito, hacemos mucho.
El padre José nos recuerda que Master Chef Celebrity es como una rueda de la fortuna, no hay que confiarse cuando uno está arriba, ni deprimirse cuando se está abajo.
Poncho se enfrenta a algo desconocido, el huauzontle. ¿Qué sorpresa preparará con esta planta azteca en Master Chef Celebrity.
Aplicar lo que se ha aprendido en el camino, será la mejor estrategia para ser el campeón de Master Chef Celebrity.
Aunque los ingredientes sean limitados, en Master Chef Celebrity toda la comida merece el mismo respeto.
“El dinero no te da el sabor”, Mónica pone toda su creatividad y esfuerzo para que su platillo sea digno de este reto en Master Chef Celebrity.
El chef Alfonso hace las paces con el Travieso y le da excelentes tips para preparar alitas y ganar el reto de Master Chef Celebrity.
Irma confesó que este reto le puso los pies en la tierra, le recordó lo que miles de familias mexicanas viven día a día. “Todos tienen el derecho de tener un plato digno en la mesa”.
Fabiola, Romina y Mónica, fueron las ganadoras del primer reto de este tercer programa de Master Chef Celebrity.
Paco Palencia, fue el mejor platillo del primer reto de este tercer programa de Master Chef Celebrity.
En el reto de salvación, el desafío es totalmente opuesto a la primera prueba, las celebridades de Master Chef Celebrity cocinarán con ingredientes premium.
Para este reto de salvación, hay que trabajar en equipo. Lis y Cibernético disfrutan esta cocinada juntos en Master Chef Celebrity.
Eduardo y Jimena se ponen creativos con los escamoles. ¿Lograrán que este alimento de cocina prehispánica, sea el ganador en esta prueba de Master Chef Celebrity?.
Irma y el padre José, se arriesgan con una pasta hecha desde cero para poder integrar la trufa negra, ingrediente premium en este reto de Master Chef Celebrity.
Lis y Cibernético están confiados de su platillo. ¿Lograran conquistar los paladares de los chefs de Master Chef Celebrity?.
El tiempo es crucial en todos los retos de Master Chef Celebrity.
Ana Patricia y Travieso suben al balcón al conquistar el paladar del Chef Alfonso en Master Chef Celebrity.
El chef Adrián Herrera salva a Jimena y Eduardo con la excelente tostada de escamoles que prepararon en Master Chef Celebrity.
La pasta con trufa de Irma y el Padre José, logró que la chef Zahie les aplaudiera; con lo cual, lograron subir al balcón y ganar el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Para el reto de eliminación, cada integrante tendrá un presupuesto de docientos pesos para armar su platillo en Master Chef Celebrity.
Las celebridades saben que tienen que cuidar y hacer rendir el presupuesto en el mercado de Master Chef Celebrity.
Cositas tiene problemas al ocupar la olla de presión en la cocina de Master Chef Celebrity.
Lis integra el sazón cubano en cada platillo que prepara en Master Chef Celebrity.
Ivonne hace rendir sus compras en el mercado, ¿habrá sido suficiente el presupuesto para su platillo?.
El chef Alfonso aconseja a Manuna para hacer rendir sus ingredientes para este reto de salvación en Master Chef Celebrity.
Emir está concentrado para sazonar el atún y así ganar este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Cositas y Poncho están en la cuerda floja de eliminación de Master Chef Celebrity.
Poncho de Nigris se despide de la cocina más famosa de México, Master Chef Celebrity.

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