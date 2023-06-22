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FOTOS | Arranca la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Conoce a las celebridades que participarán en esta nueva temporada de MasterChef Celebrity. Aquí nada está escrito, los retos cada día son más desafiantes.

Por: Palmira Silva

Bienvenidos a la nueva temporada de Master Chef Celebrity 2023.
En Máster Chef Celebrity, nada es lo que parece y nada está escrito en piedra.
Nuestra nueva jurado en Master Chef Celebrity, la chef Zahie Téllez les dice a los participantes que para ella no son celebridades, son cocineros y pide honrar esta noble profesión.
Él es el Chef Poncho Cadena, y nos comparte la receta perfecta para Master Chef Celebrity: un gran plato viene del corazón y la mente, se ejecuta con las manos, pero la sazón viene del alma.
Nuestro ya conocido y afamado chef Adrián Herrera, deja claro a los cocineros que las celebridades en el programa, son los platillos.
Master chef Celebrity sorprende a los participantes con su primer reto en plena presentación del programa. Cocinar para todos los invitados presentes.
Los 3 primeros equipos de Master Chef Celebrity, se formaron al azar, dividiéndolos en colores.
Cada equipo nombró a su líder, quien tuvo que competir llenando la mayor cantidad de copas de champange en Master Chef Celebrity.
Fabiola Campomanes, líder del equipo azul de Master Chef Celebrity, fue quien ganó la ventaja en la competencia.
Eduardo Capetillo Gaytan, dijo a su llegad a Master Chef Celebrity, que su fuerte en la cocina, es la comida Mexicana.
Irma Miranda y Poncho de Nigris, sacaron las fichas blancas, lo cual les da la opción de elegir el equipo que quieran en el estreno de Master Chef Celebrity.
En el primer reto de Master Chef Celebrity, el equipo amarillo estába bajo mucha presión, ya que fueron los últimos en iniciar.
A pesar de la opinión de los chefs, los comensales del evento, fueron los responsables de designar la ganador del primer reto de Master Chef Celebrity.
El equipo azul fue el ganador del primer reto en la nueva temporada de Mater Chef Celebrity, asegurando su estancia para seguir en la competencia.
Las celebridades llegan a la cocina más famosa de México en Master Chef Celebrity.
Los retos en Master Chef Celebrity son cada vez más bizarros; Paco y Pedro, tuvieron que fusionar sus proteínas, para crear un buen platillo.
Alejando e Ivonne, planean de qué forma mezclar sus ingredientes en este reto de Master Chef Celebrity.
Cositas y Gaby felices de pertenecer al mismo equipo, en esta cocinada de Master Chef Celebrity.
A Monica le tocó fusionar ingredientes con Romina en este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
En este primer episodio de Master Chef Celebrity, Irma y Manuna pretenden darse a conocer con este platillo.
Jimena y Emir se sienten confiados con las proteínas que utilizarán en su platillo, para el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Los nervios están a tope, en esta primera eliminación de Master Chef Celebrity.
Para este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, el invitado especial es el chef Rómulo Mendoza.
El Primer invitado especial de Master Chef Celebrity.
Jimena pone toda la concentración en su platillo en Master Chef Celebrity.
Ivonne saca a relucir sus dotes de cocinera en Master Chef Celebrity.
Los chefs evalúan los postres del reto de eliminación en Master Chef Celebrity.
Las celebridades están listas para el nuevo reto de eliminación en Master Chef Celebrity.
Finalmente llega la hora de conocer al primer eliminado de Master Chef Celebrity.
Alejandro Lukini es el primer eliminado en esta nueva temporada de Mater Chef Celebrity.
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Bienvenidos a la nueva temporada de Master Chef Celebrity 2023.
En Máster Chef Celebrity, nada es lo que parece y nada está escrito en piedra.
Nuestra nueva jurado en Master Chef Celebrity, la chef Zahie Téllez les dice a los participantes que para ella no son celebridades, son cocineros y pide honrar esta noble profesión.
Él es el Chef Poncho Cadena, y nos comparte la receta perfecta para Master Chef Celebrity: un gran plato viene del corazón y la mente, se ejecuta con las manos, pero la sazón viene del alma.
Nuestro ya conocido y afamado chef Adrián Herrera, deja claro a los cocineros que las celebridades en el programa, son los platillos.
Master chef Celebrity sorprende a los participantes con su primer reto en plena presentación del programa. Cocinar para todos los invitados presentes.
Los 3 primeros equipos de Master Chef Celebrity, se formaron al azar, dividiéndolos en colores.
Cada equipo nombró a su líder, quien tuvo que competir llenando la mayor cantidad de copas de champange en Master Chef Celebrity.
Fabiola Campomanes, líder del equipo azul de Master Chef Celebrity, fue quien ganó la ventaja en la competencia.
Eduardo Capetillo Gaytan, dijo a su llegad a Master Chef Celebrity, que su fuerte en la cocina, es la comida Mexicana.
Irma Miranda y Poncho de Nigris, sacaron las fichas blancas, lo cual les da la opción de elegir el equipo que quieran en el estreno de Master Chef Celebrity.
En el primer reto de Master Chef Celebrity, el equipo amarillo estába bajo mucha presión, ya que fueron los últimos en iniciar.
A pesar de la opinión de los chefs, los comensales del evento, fueron los responsables de designar la ganador del primer reto de Master Chef Celebrity.
El equipo azul fue el ganador del primer reto en la nueva temporada de Mater Chef Celebrity, asegurando su estancia para seguir en la competencia.
Las celebridades llegan a la cocina más famosa de México en Master Chef Celebrity.
Los retos en Master Chef Celebrity son cada vez más bizarros; Paco y Pedro, tuvieron que fusionar sus proteínas, para crear un buen platillo.
Alejando e Ivonne, planean de qué forma mezclar sus ingredientes en este reto de Master Chef Celebrity.
Cositas y Gaby felices de pertenecer al mismo equipo, en esta cocinada de Master Chef Celebrity.
A Monica le tocó fusionar ingredientes con Romina en este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
En este primer episodio de Master Chef Celebrity, Irma y Manuna pretenden darse a conocer con este platillo.
Jimena y Emir se sienten confiados con las proteínas que utilizarán en su platillo, para el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Los nervios están a tope, en esta primera eliminación de Master Chef Celebrity.
Para este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, el invitado especial es el chef Rómulo Mendoza.
El Primer invitado especial de Master Chef Celebrity.
Jimena pone toda la concentración en su platillo en Master Chef Celebrity.
Ivonne saca a relucir sus dotes de cocinera en Master Chef Celebrity.
Los chefs evalúan los postres del reto de eliminación en Master Chef Celebrity.
Las celebridades están listas para el nuevo reto de eliminación en Master Chef Celebrity.
Finalmente llega la hora de conocer al primer eliminado de Master Chef Celebrity.
Alejandro Lukini es el primer eliminado en esta nueva temporada de Mater Chef Celebrity.
Bienvenidos a la nueva temporada de Master Chef Celebrity 2023.
En Máster Chef Celebrity, nada es lo que parece y nada está escrito en piedra.
Nuestra nueva jurado en Master Chef Celebrity, la chef Zahie Téllez les dice a los participantes que para ella no son celebridades, son cocineros y pide honrar esta noble profesión.
Él es el Chef Poncho Cadena, y nos comparte la receta perfecta para Master Chef Celebrity: un gran plato viene del corazón y la mente, se ejecuta con las manos, pero la sazón viene del alma.
Nuestro ya conocido y afamado chef Adrián Herrera, deja claro a los cocineros que las celebridades en el programa, son los platillos.
Master chef Celebrity sorprende a los participantes con su primer reto en plena presentación del programa. Cocinar para todos los invitados presentes.
Los 3 primeros equipos de Master Chef Celebrity, se formaron al azar, dividiéndolos en colores.
Cada equipo nombró a su líder, quien tuvo que competir llenando la mayor cantidad de copas de champange en Master Chef Celebrity.
Fabiola Campomanes, líder del equipo azul de Master Chef Celebrity, fue quien ganó la ventaja en la competencia.
Eduardo Capetillo Gaytan, dijo a su llegad a Master Chef Celebrity, que su fuerte en la cocina, es la comida Mexicana.
Irma Miranda y Poncho de Nigris, sacaron las fichas blancas, lo cual les da la opción de elegir el equipo que quieran en el estreno de Master Chef Celebrity.
En el primer reto de Master Chef Celebrity, el equipo amarillo estába bajo mucha presión, ya que fueron los últimos en iniciar.
A pesar de la opinión de los chefs, los comensales del evento, fueron los responsables de designar la ganador del primer reto de Master Chef Celebrity.
El equipo azul fue el ganador del primer reto en la nueva temporada de Mater Chef Celebrity, asegurando su estancia para seguir en la competencia.
Las celebridades llegan a la cocina más famosa de México en Master Chef Celebrity.
Los retos en Master Chef Celebrity son cada vez más bizarros; Paco y Pedro, tuvieron que fusionar sus proteínas, para crear un buen platillo.
Alejando e Ivonne, planean de qué forma mezclar sus ingredientes en este reto de Master Chef Celebrity.
Cositas y Gaby felices de pertenecer al mismo equipo, en esta cocinada de Master Chef Celebrity.
A Monica le tocó fusionar ingredientes con Romina en este reto de salvación de Master Chef Celebrity.
En este primer episodio de Master Chef Celebrity, Irma y Manuna pretenden darse a conocer con este platillo.
Jimena y Emir se sienten confiados con las proteínas que utilizarán en su platillo, para el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Los nervios están a tope, en esta primera eliminación de Master Chef Celebrity.
Para este reto de eliminación de Master Chef Celebrity, el invitado especial es el chef Rómulo Mendoza.
El Primer invitado especial de Master Chef Celebrity.
Jimena pone toda la concentración en su platillo en Master Chef Celebrity.
Ivonne saca a relucir sus dotes de cocinera en Master Chef Celebrity.
Los chefs evalúan los postres del reto de eliminación en Master Chef Celebrity.
Las celebridades están listas para el nuevo reto de eliminación en Master Chef Celebrity.
Finalmente llega la hora de conocer al primer eliminado de Master Chef Celebrity.
Alejandro Lukini es el primer eliminado en esta nueva temporada de Mater Chef Celebrity.

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