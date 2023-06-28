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FOTOS | La feria llegó a la cocina de MasterChef Celebrity.

La cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity, se viste de feria. El reto será transformar comida tradicional de romería, en comida gourmet.

Por: Palmira Silva

En este quinto programa de Master Chef Celebrity, el primer reto es convertir comida de feria en comida gourmet.
Para saber qué platillos van a que preparar, las celebridades participaron en un juego tipo rayuela en Master Chef Celebrity.
Cositas se divierte en Master Chef Celebrity, con esta dinámica para escoger su platillo, desafortunadamente no le atinó al que ella quería.
Irma pone toda la concentración y precisión para atinarle al platillo que quiere, en este reto de Master Chef Celebrity.
En Master Chef Celebrity, el tiempo en el mercado es algo muy estresante, sin embargo entre todos se apoyan y resulta más fácil encontrar los ingredientes.
El Travieso está muy concentrado buscando el sabor perfecto para sus esquites, o como él los llama, elote en vaso, en Master Chef Celebrity.
Manuna tiene experiencia con las alitas, sin embargo busca darle un toque único y especial para este reto en Master Chef Celebrity.
Fabiola no se siente confiada con los buñuelos, ¿podrá superar este reto de Master Chef Celebrity?.
Los cocineros de Master Chef Celebrity disfrutan los retos del programa.
Ivonne siente presión por el tiempo, la chef Zahie le recuerda que la cocina se disfruta y que debe sentir el ambiente de feria de Master Chef Celebrity.
Los ganadores indiscutibles del primer reto de Master Chef Celebrity son: Manuna, Irma y Eduardo.
¡Uno más! Travieso también logra superar el primer reto y sube al balcón de Mater Chef Celebrity.
Para el reto de salvación, en Master Chef Celebrity tenemos invitados muy especiales, los cuales elaboraron recetas en un idioma peculiar.
En Master Chef Celebrity, Lis presta mucha atención a las instrucciones de Amaya y la chef Zahie.
La chef Zahie y Thiago, supervisan la cocinada de Cositas en Master Chef Celebrity.
Layla y el chef Herrera visitan a Jimena, para ver si está siguiendo los pasos de su receta en Master Chef Celebrity.
Ethan y el chef Alfonso, supervisan la estación de Emir en Master Chef Celebrity.
El padre José y Chefcito, tratan de convencer a Thiago con su platillo, uno de nuestros invitados especiales de Master Chef Celebrity.
Ana Patricia es la ganadora del equipo de Thiago y sube al balcón de Master Chef Celebrity.
El platillo de Fabiola conquistó el paladar de Amaya y logró subir al balcón de Master Chef Celebrity.
A Layla le encantó el platillo que preparó Cibernético, y lo manda a la segunda cuerda del balcón de Master Chef Celebrity.
Ivonne sube al balcón en el reto se salvación de Master Chef Celebrity gracias a Ethan.
Para el reto de eliminación de Master Chef Celebrity, las celebridades deberán trabajar con el ingrediente más odiado por ellos, e integrarlo en un delicioso platillo.
El chef Alfonso le explica al padre José como abrir los ostiones, alimento que el padre tiene que cocinar para ganar el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Cositas sufre al cocinar cosas que no le gustan para nada, sin embargo está dispuesta a ganar el reto de eliminación de Master Chef Celebrity.
Jimena no tiene experiencia cocinando pulpo, un alimento que jamás comería; sin embargo no es pretexto para dejarse vencer en el reto de eliminación de Master Chef Celebrity.
El peor alimento para Emir es el bacalao y las aceitunas, tendrá que hacer las paces con ellos, y crear un platillo que lo suba al balcón de Master Chef Celebrity.
A Liz no le gusta el pepino, sin embargo está aprendiendo a preparar deliciosos platillos con él, en Master Chef Celebrity.
La tensión está a tope, en la etapa de eliminación de Master Chef Celebrity.
Desafortunadamente el padre José abandona la cocina más famosa de México, Master Chef Celebrity.
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En este quinto programa de Master Chef Celebrity, el primer reto es convertir comida de feria en comida gourmet.
Para saber qué platillos van a que preparar, las celebridades participaron en un juego tipo rayuela en Master Chef Celebrity.
Cositas se divierte en Master Chef Celebrity, con esta dinámica para escoger su platillo, desafortunadamente no le atinó al que ella quería.
Irma pone toda la concentración y precisión para atinarle al platillo que quiere, en este reto de Master Chef Celebrity.
En Master Chef Celebrity, el tiempo en el mercado es algo muy estresante, sin embargo entre todos se apoyan y resulta más fácil encontrar los ingredientes.
El Travieso está muy concentrado buscando el sabor perfecto para sus esquites, o como él los llama, elote en vaso, en Master Chef Celebrity.
Manuna tiene experiencia con las alitas, sin embargo busca darle un toque único y especial para este reto en Master Chef Celebrity.
Fabiola no se siente confiada con los buñuelos, ¿podrá superar este reto de Master Chef Celebrity?.
Los cocineros de Master Chef Celebrity disfrutan los retos del programa.
Ivonne siente presión por el tiempo, la chef Zahie le recuerda que la cocina se disfruta y que debe sentir el ambiente de feria de Master Chef Celebrity.
Los ganadores indiscutibles del primer reto de Master Chef Celebrity son: Manuna, Irma y Eduardo.
¡Uno más! Travieso también logra superar el primer reto y sube al balcón de Mater Chef Celebrity.
Para el reto de salvación, en Master Chef Celebrity tenemos invitados muy especiales, los cuales elaboraron recetas en un idioma peculiar.
En Master Chef Celebrity, Lis presta mucha atención a las instrucciones de Amaya y la chef Zahie.
La chef Zahie y Thiago, supervisan la cocinada de Cositas en Master Chef Celebrity.
Layla y el chef Herrera visitan a Jimena, para ver si está siguiendo los pasos de su receta en Master Chef Celebrity.
Ethan y el chef Alfonso, supervisan la estación de Emir en Master Chef Celebrity.
El padre José y Chefcito, tratan de convencer a Thiago con su platillo, uno de nuestros invitados especiales de Master Chef Celebrity.
Ana Patricia es la ganadora del equipo de Thiago y sube al balcón de Master Chef Celebrity.
El platillo de Fabiola conquistó el paladar de Amaya y logró subir al balcón de Master Chef Celebrity.
A Layla le encantó el platillo que preparó Cibernético, y lo manda a la segunda cuerda del balcón de Master Chef Celebrity.
Ivonne sube al balcón en el reto se salvación de Master Chef Celebrity gracias a Ethan.
Para el reto de eliminación de Master Chef Celebrity, las celebridades deberán trabajar con el ingrediente más odiado por ellos, e integrarlo en un delicioso platillo.
El chef Alfonso le explica al padre José como abrir los ostiones, alimento que el padre tiene que cocinar para ganar el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Cositas sufre al cocinar cosas que no le gustan para nada, sin embargo está dispuesta a ganar el reto de eliminación de Master Chef Celebrity.
Jimena no tiene experiencia cocinando pulpo, un alimento que jamás comería; sin embargo no es pretexto para dejarse vencer en el reto de eliminación de Master Chef Celebrity.
El peor alimento para Emir es el bacalao y las aceitunas, tendrá que hacer las paces con ellos, y crear un platillo que lo suba al balcón de Master Chef Celebrity.
A Liz no le gusta el pepino, sin embargo está aprendiendo a preparar deliciosos platillos con él, en Master Chef Celebrity.
La tensión está a tope, en la etapa de eliminación de Master Chef Celebrity.
Desafortunadamente el padre José abandona la cocina más famosa de México, Master Chef Celebrity.
En este quinto programa de Master Chef Celebrity, el primer reto es convertir comida de feria en comida gourmet.
Para saber qué platillos van a que preparar, las celebridades participaron en un juego tipo rayuela en Master Chef Celebrity.
Cositas se divierte en Master Chef Celebrity, con esta dinámica para escoger su platillo, desafortunadamente no le atinó al que ella quería.
Irma pone toda la concentración y precisión para atinarle al platillo que quiere, en este reto de Master Chef Celebrity.
En Master Chef Celebrity, el tiempo en el mercado es algo muy estresante, sin embargo entre todos se apoyan y resulta más fácil encontrar los ingredientes.
El Travieso está muy concentrado buscando el sabor perfecto para sus esquites, o como él los llama, elote en vaso, en Master Chef Celebrity.
Manuna tiene experiencia con las alitas, sin embargo busca darle un toque único y especial para este reto en Master Chef Celebrity.
Fabiola no se siente confiada con los buñuelos, ¿podrá superar este reto de Master Chef Celebrity?.
Los cocineros de Master Chef Celebrity disfrutan los retos del programa.
Ivonne siente presión por el tiempo, la chef Zahie le recuerda que la cocina se disfruta y que debe sentir el ambiente de feria de Master Chef Celebrity.
Los ganadores indiscutibles del primer reto de Master Chef Celebrity son: Manuna, Irma y Eduardo.
¡Uno más! Travieso también logra superar el primer reto y sube al balcón de Mater Chef Celebrity.
Para el reto de salvación, en Master Chef Celebrity tenemos invitados muy especiales, los cuales elaboraron recetas en un idioma peculiar.
En Master Chef Celebrity, Lis presta mucha atención a las instrucciones de Amaya y la chef Zahie.
La chef Zahie y Thiago, supervisan la cocinada de Cositas en Master Chef Celebrity.
Layla y el chef Herrera visitan a Jimena, para ver si está siguiendo los pasos de su receta en Master Chef Celebrity.
Ethan y el chef Alfonso, supervisan la estación de Emir en Master Chef Celebrity.
El padre José y Chefcito, tratan de convencer a Thiago con su platillo, uno de nuestros invitados especiales de Master Chef Celebrity.
Ana Patricia es la ganadora del equipo de Thiago y sube al balcón de Master Chef Celebrity.
El platillo de Fabiola conquistó el paladar de Amaya y logró subir al balcón de Master Chef Celebrity.
A Layla le encantó el platillo que preparó Cibernético, y lo manda a la segunda cuerda del balcón de Master Chef Celebrity.
Ivonne sube al balcón en el reto se salvación de Master Chef Celebrity gracias a Ethan.
Para el reto de eliminación de Master Chef Celebrity, las celebridades deberán trabajar con el ingrediente más odiado por ellos, e integrarlo en un delicioso platillo.
El chef Alfonso le explica al padre José como abrir los ostiones, alimento que el padre tiene que cocinar para ganar el reto de salvación de Master Chef Celebrity.
Cositas sufre al cocinar cosas que no le gustan para nada, sin embargo está dispuesta a ganar el reto de eliminación de Master Chef Celebrity.
Jimena no tiene experiencia cocinando pulpo, un alimento que jamás comería; sin embargo no es pretexto para dejarse vencer en el reto de eliminación de Master Chef Celebrity.
El peor alimento para Emir es el bacalao y las aceitunas, tendrá que hacer las paces con ellos, y crear un platillo que lo suba al balcón de Master Chef Celebrity.
A Liz no le gusta el pepino, sin embargo está aprendiendo a preparar deliciosos platillos con él, en Master Chef Celebrity.
La tensión está a tope, en la etapa de eliminación de Master Chef Celebrity.
Desafortunadamente el padre José abandona la cocina más famosa de México, Master Chef Celebrity.

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