Abel
MasterChef Junior
8 años
Quintana Roo
Su ternura y simpatía es única.
Abel, es un deportista nato, le gusta la natación, el buceo y el fútbol.
Por sus venas corre sangre española y su equipo favorito es el Sevilla.
Le encanta trabajar en equipo para ayudarse, por lo que no tiene problemas si le dan órdenes.
Admira a su mamá, ella le ha inculcado el interés por la cocina. Lo primero que realizó fue un pastel.
Su especialidad es la pasta carbonara.
Para él, la cocina significa convivir con la familia.