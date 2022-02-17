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En Vivo

Abel

MasterChef Junior

MASTERCHEF JUNIOR ABEL

Escrito por: Redacción Azteca UNO

8 años

Quintana Roo

Su ternura y simpatía es única.

Abel, es un deportista nato, le gusta la natación, el buceo y el fútbol.

Por sus venas corre sangre española y su equipo favorito es el Sevilla.

Le encanta trabajar en equipo para ayudarse, por lo que no tiene problemas si le dan órdenes.

Admira a su mamá, ella le ha inculcado el interés por la cocina. Lo primero que realizó fue un pastel.

Su especialidad es la pasta carbonara.

Para él, la cocina significa convivir con la familia.

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