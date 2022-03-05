MasterChef Junior: Ángel y Leo se despiden de la cocina más famosa.
Ángel y Leo no tuvieron una buena noche en el reto de eliminación y perdieron por errores técnicos su lugar en la competencia.
El segundo capítulo de MasterChef Junior nos dio muchas sorpresas de miedo, pero también algunas tristes, como la eliminación de los pequeños Ángel y Leo, quienes tuvieron que decir adiós a la cocina más famosa México en su versión infantil.
Desafortunadamente, los niños cocineros tenían que cocinar morcilla o chorizo, pero tuvieron algunos errores técnicos que nuestros exigentes jueces no pasaron por alto y tuvieron que decir adiós a la cocina más famosa de México.
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Capítulo de cocina zombie
En el episodio de este viernes, tanto los participantes, como el jurado, Tatiana, la Bebeshita y más, se la pasaron muy bien al estar inmersos en un ambiente de zombies que fue trasladado a la cocina.
Durante la noche, nuestro talento de MasterChef Junior se caracteriz´ó en un terrorífico estilo al vestir y los platilos fueron muy creativos y deliciosos, pues primero fue un pastel de pie de zombie, luego vísceras y finalmente chorizo y morcilla en el reto de eliminación.
En todos los casos las presentaciones eran de miedo y transmitían ese ambiente de terror del que debian impregnarse los platos preparados por los pequeños.
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