MasterChef Junior: Sebastián y Jazmín dejan la cocina más famosa.

En medio de lágrimas, Sebastián fue el primer niño eliminado de MasterChef Junior, pues sus empanadas no lograron cautivar a nuestros jueces en el primer programa de la cocina más famosa de México. Después tocaría el turno a su compañera Jazmín en la segunda ronda de eliminación.

Al ver el llanto y sollozo del pequeño cocinero por su pronta partida de nuestro reality show de cocina, la chef Betty le aclaró que su trabajo no era malo, pero hubo mejores que él, así mismo le pidió que jamás dejará de soñar y cocinar.

El problema de la empanada de Sebastián fue que el aceite donde puso a freír su empanada no estaba lo suficientemente caliente para lograr un mejor terminado.

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Jazmín fue la segunda expulsada de MasterChef Junior

Jazmín fue la segunda expulsada de MasterChef Junior en el primer capítulo de este viernes 25 de febrero, a pesar de que el sueño para esta niña duró una ronda más dentro del programa.

La pequeña presentó una empanada que era impredecible porque tenía ingredientes muy peculiares y poco comunes como carne, pimiento, chile de árbol y chile habanero.

Sin embargo, el chef JoséRa dijo que le faltaba sazón, sal y no le agradó mucho la propuesta de esta niña cocinera que iba con mucha seguridad y entusiasmo.

Al respecto, Jazmín opinó que para ella, incluso estaba pasada de sal su empanada, pero que cada paladar es diferente.

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