MasterChef Junior: Los mejores memes de la cocina zombie.

El capítulo de este viernes de MasterChef Junior estuvo inspirado en la cocina zombie, así que los tuiteros no desaprovecharon la oportunidad para crear divertidos memes con esa temática de miedo, pero que tambien dio vida a deliciosos platillos.

Para comenzar la noche terrorífica, los pequeños cocineros tenían el reto de preparar un pastel zombie que tenía la finalidad de crearle un delicioso pie para esa criatura.

Entre una ola de creatividad y sabrosos sabores, fue Carlos quien ganó el reto y tuvo el privilegio de elegir las parejas que cocinarían para la siguiente fase de la competencia.

#CocinaZombie Cadena de oración para que Sara se vaya hoy pic.twitter.com/HedKy2k3dG — MF✨ (@mfer_ald) March 5, 2022

Desde luego, el pequeño aprovechó la ocasión para formar los duos de acuerdo a su estrategia, pues incluso reconoció que algunos de sus compañeros no le caían tan bien.

Zoe tan tierna y Sara no reconoce que no sabe escuchar #CocinaZombie pic.twitter.com/o63OCMhPnq — ☀️ (@Morado_Azul98) March 5, 2022

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Las víceras sorprenden a los pequeños de MasterChef Junior

Para darle continuidad a la temática de zombies, los pequeños en parejas prepararon víceras como corazón, ojo, tripas, entre otras. La dinámica fue trabajar en relevos y mientras uno daba instrucciones, el otro debía portar un antifaz.

Para los niños este reto creó diferentes reacciones, algunos estuvieron muy seguros de sí mismos porque ya sabían cómo prepararlos con anterioridad, pero otros estaban en desconcierto total al no tener idea de qué hacer con su proteína.

Como en cada capítulo nuestra querida Bebeshita ayudó a los pequeños en su ardua labor en la cocina más famosa de México. Incluso, para este segundo capítulo la presentadora usó un outfit acorde a la ocasión, com cabellera azul y una vestimenta terrorífica.

Desde este momento, Abel ya se perfila como uno de los favoritos, pues muchos de los divertidos memes estuvieron inspirados en él. Su carisma ha logrado cautivar a los internautas y televidentes que celebran cada una de sus acciones y platillos dentro de lq cocina más famosa de México, pero en su versión infantil que tanto ha gustado.

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