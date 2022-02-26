MasterChef Junior: Estos son los mejores memes de la noche.
Los tuiteros no pasaron por alto el estreno de MasterChef Junior y crearon divertidos memes inspirados en la especial ocasión.
Este viernes 25 de febrero fue el estreno de MasterChef Junior. Este hecho inspiró a los tuiteros a crear grandes memes para recordar el capítulo 1.
En las redes sociales celebraron los cambios para esta edición de la cocina más famosa de México, pues Tatiana figura como conductora y además se cuenta con la presencia de la querida Bebeshita, además de la incorporación del chef Franco Noriega al jurado.
Abel respira, automáticamente todo México:#MasterChefJunior pic.twitter.com/isdRHb9z0t— Jesús | JIAYOU WUSHU (@JessDiamandis) February 26, 2022
Algunos memes están inspirados en lo colorido del set, pues las estaciones de trabajo, el mercado y hasta el look de nuestro exigente jurado y conductora, van a tono con la renovación del foro donde se graba MasterChef Junior.
#MasterChefJunior— 𝐄𝐋 𝐆𝐀𝐋𝐋𝐎 𝐍𝐄𝐆𝐑𝐎 🎖 (@_pablorifa) February 26, 2022
*Abel existe*
Todos nosotros: pic.twitter.com/P06ZlSy6kk
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Los internautas ya tienen a sus favoritos
A pesar de ser el capítulo 1, los internautas ya se familiarizaron con varios niños participantes de MasterChef Junior, a quienes ya empiezan a querer.
Todos somos niños de nuevo, viendo a Tatiana con niños#MasterChefJunior pic.twitter.com/mKEJZ1gv56— Pachosaurio (@pachosaurus) February 26, 2022
Incluso, los fans de la cocina más famosa de México ya tienen a sus favoritos, especialmente para los más pequeños y talentosos cocineros del país.
Naty, Abel y Sara son los participantes a los que más se hace alusión en divertidas imágenes en Twitter con el hashtag #MasterChefJunior. Otros tuiteros celebraron al ver de nuevo a Alana y Diego en nuestro reality show de cocina.
Y llegó la Bebeshita...#MasterChefJunior pic.twitter.com/HnhOZ3DG79— 🍽️Pequeño MasterFan🍳 (@_MasterFan_) February 26, 2022
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