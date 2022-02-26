MasterChef Junior: Estos son los mejores memes de la noche.

Este viernes 25 de febrero fue el estreno de MasterChef Junior. Este hecho inspiró a los tuiteros a crear grandes memes para recordar el capítulo 1.

En las redes sociales celebraron los cambios para esta edición de la cocina más famosa de México, pues Tatiana figura como conductora y además se cuenta con la presencia de la querida Bebeshita, además de la incorporación del chef Franco Noriega al jurado.

Algunos memes están inspirados en lo colorido del set, pues las estaciones de trabajo, el mercado y hasta el look de nuestro exigente jurado y conductora, van a tono con la renovación del foro donde se graba MasterChef Junior.

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Los internautas ya tienen a sus favoritos

A pesar de ser el capítulo 1, los internautas ya se familiarizaron con varios niños participantes de MasterChef Junior, a quienes ya empiezan a querer.

Todos somos niños de nuevo, viendo a Tatiana con niños#MasterChefJunior pic.twitter.com/mKEJZ1gv56 — Pachosaurio (@pachosaurus) February 26, 2022

Incluso, los fans de la cocina más famosa de México ya tienen a sus favoritos, especialmente para los más pequeños y talentosos cocineros del país.

Naty, Abel y Sara son los participantes a los que más se hace alusión en divertidas imágenes en Twitter con el hashtag #MasterChefJunior. Otros tuiteros celebraron al ver de nuevo a Alana y Diego en nuestro reality show de cocina.

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