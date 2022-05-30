MasterChef Junior: Ellos son los finalistas de la competencia.

Las semanas más esperadas dentro de la cocina más famosa de México, MasterChef Junior, por fin llegaron, por lo que los pequeños cocineros tendrán que demostrar la razón por la que han llegado tan lejos en la competencia.

Los retos y el nivel de exigencia de los chefs son mayores, por lo que no van a pasar por alto errores básicos, por lo que lograr ser uno de los finalistas va a ser un verdadero reto en donde tendrán que mostrar sus dones en la cocina.

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Los cinco finalistas MasterChef Junior.

El primer reto de la noche fue preparar una proteína al centro y dos guarniciones con el estilo de la cocina árabe, ya que los pequeños cocineros iban a ser calificados por el elenco del musical de Aladdín.

Al final, con un total de tres votos por parte de los invitados de la noche, Naty logró subir al balcón y convertirse en la primera finalista de MasterChef Junior.

Una de las grandes ventajas que tuvo Naty, fue que contó con el privilegio de ser asesorada por Ismael Zhu ‘El Chino’, quien fue el ganador de MasterChef 2018 y ahora le ayudó a nuestra primera finalista a armar su menú para la final.

La última eliminada de MasterChef Junior.

Los pequeños cocineros tuvieron el reto de trabajar con pescado y hacer que su proteína fuera el centro de sus platillos, aunque todos hicieron un gran trabajo con sus platillos, todos cumplieron el reto a la perfección.

Renée tuvo ciertas complicaciones al momento de sazonar su platillo y esos detalles le costaron su lugar en la gran final de MasterChef Junior.

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¿Quiénes son los finalistas de MasterChef Junior?

En el segundo reto los elegidos para subir al balcón fueron Xavi y Esaú, pero los chefs tomaron la decisión de que el cuarto lugar se lo disputen Carlos y Sofi el próximo domingo.