MasterChef Junior: Renée es eliminada de la cocina más famosa.

Las amistades se terminaron en la cocina más famosa de México, MasterChef Junior, pues nadie se quiere quedar fuera de la final, por lo que los pequeños cocineros tienen que demostrar sus habilidades en la cocina.

Las reglas del juego cambiaron en el primer reto, pues los pequeños cocineros tuvieron que preparar una proteína y dos guarniciones al estilo de la cocina árabe, pero los chefs no fueron los encargados de calificar sus platillos.

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Los encargados de decidir al primer finalista de MasterChef Junior, fueron los integrantes del elenco del Musical de Aladdín, quienes fueron los invitados de honor de la noche y que tuvieron la responsabilidad de con sus votos seleccionar al ganador del reto.

La primera finalista de MasterChef Junior fue Naty, quien conquistó el paladar de los invitados con tres votos.

El sazón no acompañó a Renée en la semifinal.

El reto de eliminación llegó antes de lo que los cocineros pensaban, pues todos estaban muy tranquilos cuando tuvieron que quitarles las escamas a sus pescados, pero las cosas cambiaron cuando les dijeron que lo iban a preparar para un reto de eliminación.

Una de las condiciones que le pusieron los chefs, era que el pescado tenía que destacar y que, al ser un reto de eliminación de semifinales, no iban a perdonar errores básicos en los platillos.

Al final, todos los platillos estuvieron muy bien, pero nuestra querida y siempre polémica Renée tuvo problemas con la soya y que su proteína no destacó tanto como ella hubiera querido, por lo que al final de la noche se convirtió en la última eliminada de MasterChef Junior.

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Durante su participación, Renée nos sorprendió con grandes platillos y un gran talento para la repostería, por lo que siempre será recordada en la cocina más famosa de México.