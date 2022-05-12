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FOTOS | Colores, sabores y mucha diversión en MasterChef Junior.

Los aspirantes a MasterChef Junior 2022 no dejaron de divertirse en ningún momento... Además, a cada platillo le dieron su toque de color y mucho estilo.

Por: Redacción Azteca UNO

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