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FOTOS | Feria internacional en la cocina de MasterChef Junior.

Los pequeños aspirantes se divirtieron al realizar increíbles platillos de diferentes países en la Feria Internacional de MasterChef Junior 2022.

Por: Redacción Azteca UNO

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