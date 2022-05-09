MasterChef Junior: Germán es el eliminado de la cocina más famosa.

Los protagonistas más pequeños de la cocina más famosa de México han salido nuevamente a demostrar sus talentos culinarios para poder seguir compitiendo y ser el gran ganador de MasterChef Junior.

Para poder definir a los capitanes de cada equipo, los cocineros tuvieron que hacer la mayor cantidad de tortillas posibles, en donde los ganadores fueron: Sofi y Esau. Al final, en el segundo reto tuvieron que dibujar y adivinar lo que sus compañeros pusieron en la pizarra.

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Por lo que, los primeros en subir al balcón y evitar el reto de eliminación fueron Renée, Sofi y Alan, quienes integraron el equipo rojo.

La visita inesperada en MasterChef Junior.

El invitado especial de este domingo fue Capi Pérez, quien causó una gran emoción en los pequeños cocineros de MasterChef Junior, todo iba de maravilla, hasta que nuestro querido conductor de Venga la Alegría le dijo a los niños que tenían que cambiar de color y cocinar con los ingredientes de otro.

Lo que cambió por completo lo que los pequeños cocineros habían pesado para poder subir al balcón y evitar el reto de eliminación de este domingo.

La tierna y talentosa Naty fue la única en subir al balcón, por lo que Zoe, Esau, Carlos, Xaxi y Germán tuvieron que enfrentar el reto de eliminación.

Germán fue el eliminado de este domingo en MasterChef Junior.

Para el reto final los cocineros tuvieron que hacer un platillo que fuera completamente negro, Xavi logró entregar un platillo perfecto, por lo que los chefs decidieron mandarlo al balcón de forma directa.

Al final, todos hicieron su mejor esfuerzo en cada uno de los platillos, pero nadie logró cumplir las expectativas de los chefs.

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Por lo que, Germán fue el eliminado de este domingo, ya que su platillo fue el más deficiente respecto a sus compañeros.