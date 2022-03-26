Un nuevo capítulo de MasterChef Junior dejó ver el talento de los cocineros, quienes crearon un ‘menú pirata’ para la tripulación conformada por nuestros queridos chefs.

Germán fue uno de los participantes con más dificultades, pues sus problemas en las rodillas lo hicieron abandonar la prueba inspirada en piratas.

Fabio también mostró una gran lección de liderazgo, pues se sacrificó por todo su equipo y fue al Duelo de Salvación.

Como todos unos piratas, los participantes se divirtieron a lo grande en la cocina más famosa de México y hasta tuvieron la oportunidad de robar ingredientes en la cocina.

Además, los chefs llegaron disfrazados con temática de piratas y brillaron durante todos los retos de este día.

En este episodio, los cocineros tuvieron la oportunidad de realizar el Poder de la Travesura a Diego y al chef JoséRa, quienes quedaron embarrados de frosting de pies a cabeza.

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Leah es la eliminada de MasterChef Junior

El segundo reto contó con la presencia de Robegrill, el popular parrillero de TikTok que ayudó a los participantes a realizar los mejores platillos esta noche.

Por si fuera poco, los cocineros se enfrentaron a una subasta para adquirir las mejores proteínas del reto de este viernes.

Fabio y Carlos fueron los dos participantes que subieron al balcón, poniéndose a salvo del Duelo de Eliminación.

Otros competidores no corrieron con la mejor de las suertes, pues tras fallar en la preparación de su brocheta, Leah se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Junior.

La participante abandonó la competencia tras presentar su plato El Emvodkado, donde no utilizó todos los ingredientes que prometió.

Por si fuera poco, Leah no presentó su arroz por estar quemado, lo que le restó puntos en su participación de la cocina más famosa de México.

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