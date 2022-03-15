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FOTOS | ¡MasterChef Junior llegó marchando al campo militar!

Los pequeños cocineros, Tatiana y los chefs vivieron una increíble experiencia junto a los elementos del Ejercito Nacional Mexicano.

Por: Redacción Azteca UNO

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