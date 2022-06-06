MasterChef Junior: Los mejores memes que dejó la gran final.

El momento más esperado de la temporada llegó en la cocina más famosa de México: MasterChef Junior, en donde los cuatro grandes finalistas salieron a dejarlo todo para ser los grandes ganadores de la competencia.

La noche estuvo llena de muchas sorpresas para los pequeños cocineros. Para empezar, tuvieron la presencia de todos sus compañeros.

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Mientras que, por otro lado, los cuatro finalistas tuvieron la oportunidad de tener a sus familiares junto a ellos para motivarlos y seguir adelante en su sueño de ganar MasterChef Junior.

Los momentos más destacados de MasterChef Junior.

Uno de los momentos que se robó la noche fue el mensaje que Esaú le mandó a Danna en plena competencia, pues le agradeció su apoyo, pero todos en la cocina le hicieron un poco de burla positiva, ya que saben que entre ellos hay más que amistad y compañerismo.

Sin embargo, Naty se robó la noche, ya que desde el principio la gran mayoría de sus compañeros le comenzó a echar porras, pues la pequeña se ganó el cariño de todos con su carisma y personalidad.

Pero eso no fue todo, pues su hermanito tiene la misma personalidad que ella, por lo que también se ganó la noche, además por su gran parecido a su hermana, por lo que ambos sorprendieron con su ternura.

Uno de los momentos más graciosos de la noche fue cuando el hermano de Naty se quedó dormido durante la primera prueba, pero despertó en el momento justo para felicitar a su hermana por su gran entrada.

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Al final de la noche, Naty fue la gran ganadora de la pequeña Naty, quien tuvo los mejores platillos y fue una de las más constantes a lo largo de toda la temporada.

Por eso, a continuación, te dejamos los mejores memes de la final de MasterChef Junior.

Todo méxico al ver a Miguelito el hermanito de Naty #FinalMasterChefJr pic.twitter.com/NjfjiVhIzn — 🎪꒰ ᴹᴬᴿᴵᴸᴼᴸᴼᴸ *₊˚ ෆ/bsco mutis (@m_lovesseungmin) June 6, 2022

-Miguelito, qué opinas de tu hermana (Naty)?

Miguelito: opino muy bien y que estoy muy orgulloso#FinalMasterChefJr #MasterChefJunior pic.twitter.com/F96i8XyrBS — ʟᴜᴜᴜᴘɪᴛᴀ ☔ (@HLuuupita) June 6, 2022

Miguelito tan tranquilo de que su hermanita va a ganar la final 💕 #masterchefjunior #FinalMasterChefJr pic.twitter.com/Q7pX8DrXYB — esb from the 2000s (@Esbunnies) June 6, 2022

LISTO PARA LA FINAL #FinalMasterChefJr pic.twitter.com/cRJr799ksQ — amigo personal de la chef betty (@jhosepdecont) June 6, 2022

La familia de Naty Campeona transmite tanto amor. Se ve que sus papás están haciendo un trabajo increíble en su crianza. #FinalMasterChefJr pic.twitter.com/QzSxcerMdM — Fer (@feralmrz) June 6, 2022

Todos manifestando que Naty Campeona ganará el día de hoy 😍 #FinalMasterChefJr pic.twitter.com/1G2OGQZihl — ℙ𝕒𝕠𝕝𝕒 🦕🦖 (@equissoypao_) June 6, 2022