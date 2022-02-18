Ellos son los jueces de Music Battles México.

El nuevo reality show de nuestra casa TV Azteca, Music Battles México, se encuentra a días de conquistar las pantallas de millones de mexicanos que quieren conocer a la nueva estrella del regional mexicano.

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Semana a semana los participantes tendrán que demostrar su talento para poder seguir avanzando y convertirse en la nueva estrella de la música. Entre los géneros que veremos a los concursantes cantar sobre el escenario son: bolero, banda, salsa, cumbia, mariachi y norteño.

¿Quiénes son los jueces de Music Battles México?

Para buscar talento, necesitamos grandes personajes con una amplia experiencia en el mundo del regional mexicano.

El reality contará con la presencia de nuestra querida Chicuela, quien es una leyenda en el mundo del periodismo regional mexicano, por lo que nadie le niega una entrevista.

El segundo encargado de ser juez en Music Battles México, es El Bebeto, quien tiene más de 20 años de carrera y ha tenido grandes éxitos que lo han colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad en México y Estados Unidos.

Laura Zapata es otra de nuestras juezas, pero ella no necesita presentación, tiene una gran carrera que ha construido a lo largo de décadas en el mundo de la música y la actuación, además de ser una de las participantes más talentosas de MasterChef Celebrity.

El cuarteto de jueces lo completa Majo Aguilar, quien a pesar de ser muy joven ha demostrado que tiene un gran talento y una excelente voz para el regional mexicano.

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¿Quién es la conductora de Music Battles México?

Recordemos que la conducción estará a cargo de nuestra querida y talentosa Patricia Navidad, quien será la encargada de narrar las aventuras de los nuevos talentos.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver Music Battles México?

El estreno de Music Battles México será el próximo sábado 26 de febrero a las 8:00 p.m. por la señal de Azteca UNO y nuestro sitio oficial.

