MasterChef Junior: Este es el premio que se llevará el ganador.

Fue hace unas semanas que comenzó la aventura en MasterChef Junior, por lo que inmediatamente los fans ya tienen a sus pequeños favoritos para triunfar en la cocina más famosa de México.

Y es que en un principio existió una gran expectativa por saber el premio que se llevará el ganador absoluto de esta edición de nuestro reality show.

Si no viste nuestro primer capítulo o te perdiste ese momento, te lo recordamos. El pequeño cocinero que se lleve el título de la temporada 2022, se hará acreedor a la nada despreciable cantidad de un millón de pesos y su trofeo como el campeón.

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MasterChef tiene un gran regreso

El reality show se estrenó el pasado 25 de febrero, en punto de las 19:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO, la transmisión será todos los viernes y también se podrá ver en la plataforma digital y la aplicación para dispositivos móviles de TV Azteca.

La conducción corre a cargo de Tatiana, pues es conocida como la 'Reina de los niños', por lo que se espera que tenga una gran conexión con los participantes de esta temporada, lo cual está ocurriendo.

"¡Me encantan los retos! Estoy segura que aprenderé mucho de todos los pequeños chefs y estoy emocionada por acompañarlos cada viernes, en febrero por Azteca Uno ¡Ahí nos vemos!", escribió en una publicación de redes sociales.

En cuanto al exigente jurado se encuentran de regreso los chefs Betty Vázquez y José Ramón Castillo y se sumó el Chef peruano Franco Noriega, quien se ha ganado el corazón de México.

"Estoy súper agradecido y emocionado que con esta gran oportunidad. Llevamos solo unos pocos días desde que empezamos a grabar y no se imaginan todo lo que estoy aprendiendo de estos niños (y futuros chefs de Mexico)", escribió en su cuenta de Instagram.

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