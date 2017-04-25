7 Momentos en los que Roy nos hizo morir de ternura en MasterChef Junior

El domingo pasado todos estuvimos al borde de las lágrimas, pues el tierno Roy originario de Querétaro y favorito de muchos fue expulsado de MasterChef Junior. 😭

Yo cuando me acuerdo que mañana es lunes, pero de todos modos tengo hambre. #MasterChefMx pic.twitter.com/jKuc6dgctP— MasterChef México (@MasterChefMx) 27 de marzo de 2017

Fue tanto el impacto que tuvo, que a través de las redes sociales cientos de fans han mostrado su inconformidad tras la salida de este adorable pequeñín.

Y es que Roy es tan tierno que logró robarse el corazón de grandes y chicos. Por eso en esta ocasión te traemos los mejores momentos en los que Roy nos hizo morir de ternura. 😚

1. Su épica entrada

Como olvidar la primera vez que Roy entró a la cocina de MasterChef Junior peleando con todo para asegurar un lugar en la cocina más famosa de México. ¿La recuerdan? 👏

¡Corre Roy! La cocina de #MasterChefMx Junior podría estar esperándote. ¿Será uno de los afortunados? pic.twitter.com/TGH3dxzvCL— MasterChef México (@MasterChefMx) 6 de marzo de 2017

2. ¿Dónde se encontraba Roy en el reto de la caja misteriosa?

La primera vez que morimos de amor fue cuando el querétano se enfrentó a su primer reto de la caja misteriosa, la cual no lo dejaba de ver a simple vista, pues Roy es tan pequeño que se le tuvo que poner un banco para poder destapar la caja… sin embargo, no sirvió de mucho, ya que la guapa Anette le ayudaba en todo lo que necesitaba. 😄





3. Su primer victoria

Uno de los momentos más emotivos, fue cuando Roy se convirtió en el ganador del reto de la caja misteriosa, en el que logró convertirse en capitán y enfrentarse a un reto de campo contra Luis Daniel. Lamentablemente perdió esta batalla, pero reconocemos que lo hizo como todo un profesional. 👌





4. Roy sube al balcón

Al convertirse en ganador del reto de la caja misteriosa, Roy logró asegurar su estancia en la competencia y con ello subir al balcón, en donde lo vimos disfrutar y hacer pequeñas travesuras mientras el resto de sus compañeros se enfrentaban a un nuevo reto. ¿Adorable no?

5. El buen humor de Roy

Algo que extrañaremos todos los domingos serán las ocurrencias de Roy, pues vaya que nos tenía súper acostumbrados a reírnos de ellas. 😝

¡Ya casi es domingo de #MasterChefMx! ¡Yuhuuuuuu! Domingo, 9 PM, @AztecaTrece. pic.twitter.com/3OBq2T1miY— MasterChef México (@MasterChefMx) 21 de abril de 2017

6. Anette le agarra los cachetes a Roy

Seamos honest@s más de uno quisimos estar en ese momento en el lugar de Anette, y es que Roy es tan tierno que de sólo verlo dan ganas de comértelo a besos. ¡Aww! 😍

7. El profesionalismo de Roy

Si algo nos dejó claro Roy durante su estancia en MasterChef Junior fue la profesionalidad y compromiso que tiene con la cocina. ¿No les parece?

¡Pobre @Roy_MCJR! Esperemos que su platillo no quede muy salado. #MasterChefMx pic.twitter.com/5w4f8LRPY5— MasterChef México (@MasterChefMx) 27 de marzo de 2017

No cabe duda que sin Roy la competencia en Master Chef Junior no será igual.

😭❤️😞