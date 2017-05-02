Asiste al Casting de MasterChef México 2017

Si una de tus grandes pasiones es cocinar, esta puede ser tu oportunidad. Sólo tienes que acudir al casting de MasterChef México 2017 en tu ciudad. Consulta las bases al final de la nota.

¡Muy pronto estaremos en tu ciudad!

13 de mayo, Guadalajara (UTEG Campus Américas)

Av. Américas 425, Col. Ladrón de Guevara, 44600 Guadalajara, Jalisco.

14 de mayo, CDMX (Azteca Ajusco).

Av. Periférico Sur 4121, Col. Fuentes del Pedregal

Del. Tlalpan, Ciudad de México.

Bases MasterChef México 2017

El concurso culinario más exitoso de la televisión, MasterChef, busca cocineros amateur (no profesionales) que estén interesados en postularse para formar parte de una competencia de cocina. MasterChef busca representar la variedad étnica, cultural y gastronómica del país. Nos comprometemos a no discriminar por sexo, identidad de género, raza o religión. Los requisitos son los siguientes:

1. Ser mayor de 18 años. Acreditar la mayoría de edad presentando copia fotostática del: Acta de nacimiento o credencial para votar.

2. Ser ciudadano mexicano.

3. Acudir presencialmente a la sede donde se efectuará el casting.

4. Los aspirantes seleccionados, serán convocados posteriormente por la producción para un segundo filtro. Si eres uno de ellos, tendrás que presentar tu pasaporte vigente como requisito para audicionar. Para proteger tu información, te pedimos que no compartas datos personales con otros aspirantes.

5. Este concurso es para amateurs, no podrán participar aquellas personas que tengan título de Chef o estén prestando sus servicios como cocineros en restaurantes, empresas de catering, cocinas económicas o comedores. Sólo pueden participar estudiantes de gastronomía de primer año. Si la información que dieras no se ajustara a la verdad, podrás ser eliminado aún ya estando seleccionado para el show.

6. En el casting debes presentar un platillo previamente preparado para emplatar ante los jueces. No hay cocina y nada podrá calentarse. Lleva todos los utensilios necesarios; plato de presentación, cubiertos y servilletas.

7. En caso de quedar seleccionado dentro de los 18 finalistas, es necesario que cuentes con disponibilidad de tiempo para las grabaciones del programa.



