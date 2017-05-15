¡Emiliano y Marivel presencian el clásico tapatío!

Este jueves 11 de mayo los participantes de MasterChef Junior 2017 vivieron una gran experiencia en Guadalajara, por supuesto que nos referimos a Marivel y Emiliano.

#MasterChefMx presente en el clásico tapatío pic.twitter.com/OZYf8rtRdl— Emiliano MasterChef (@Emiliano_MCJR2) 12 de mayo de 2017

Que quienes con el motivo de promocionar el décimo capítulo de la cocina más famosa de México, asistieron como embajadores al ya conocido protocolo inicial del clásico tapatío Atlas vs Chivas en el emblemático Estadio de Jalisco.

Sin embargo esta experiencia no terminó ahí, pues tanto Marivel como Emiliano tuvieron la oportunidad de subir al palco y convivir con Martinoli y Luis García, comentaristas de TV Azteca, en donde invitaron al público a disfrutar de los nuevos retos que los esperan en la cocina de MasterChef Junior.

Aquí algunos momentos:

¡Nuestros queridos @Emiliano_MCJR2 y @Marivel_MCJR presentes en el clásico tapatío! #MasterChefMx pic.twitter.com/y6CikApxPx— MasterChef México (@MasterChefMx) 12 de mayo de 2017

¡El ‘sazón’ de Marivel y Emiliano está presente en la #LiguillaBotanera! ¿Cuál es su equipo favorito para ganar este clásico? #MasterChefMx pic.twitter.com/AXnAHzdy6P— MasterChef México (@MasterChefMx) 12 de mayo de 2017