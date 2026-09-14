“La loquita del pueblo”, así llamó Manelyk a Niurka durante el Palenque

Esta semana Niurka y Manelyk González tuvieron una fuerte pelea. Durante los trabajos en La Granja ambas se enfrentaron delante de Kevin Contreras "Bicolor". Ese mismo día, más tarde, durante la gala, volvieron a hacerse de palabras y este domingo participaron en “El Palenque”.

Durante la gala de eliminación, Adal Ramones hizo un importante anuncio y pidió a Niurka y Manelyk que fueran hasta el salón para confrontarlas acerca de las peleas que mantuvieron a lo largo de la semana y se enterarán de lo que el público opinó al respecto.

Kristal Silva les mostró algunos de los comentarios que se hicieron en redes sociales. El primero alababa a Niurka y Mane declaró: “Imagínate que vive contigo la loquita del pueblo que está gritando todo el tiempo, de repente está llorando, de repente le mienta la madre a todos. Es muy raro y obvio tenemos que hablar de si la señora estará bien de la cabeza. Para mí es raro convivir con una persona así.

Más adelante la reina de los realities aseguró que ella goza de la presencia de la cubana en el reality. “Yo disfruto muchísimo que Niurka esté aquí, es como un mal necesario, tiene que estar, disfruto mucho su presencia, disfruto hablar y discutir con ella”.

Al final Mane la tachó de incongruente ya que la cubana en ningún momento quiso iniciar una nueva pelea frente a frente.

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Contrario a lo que se esperaba, Niurka mantuvo la calma durante el Palenque y cuando le mostraron mensajes de apoyo para Manelyk señaló que los fans hablan bien de la persona que aman: “sea lo que sea la aman, para bien o para mal la van a defender. Yo respeto a los fans de quien sea”.

La cubana afirmó que antes de ingresar al reality su público le pidió que se divirtiera y se mostrara tal cual es: “los amo, sigo siendo tal cual soy, lo que ustedes esperan de mí, soy una persona congruente y amorosa. 100% Niurka original, auténtica y legítima, la opinión de los demás que no estén de acuerdo, es su opinión y a la gente estúpida se le dice que tienen toda la razón”.

