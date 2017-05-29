¡Los mejores memes de Marivel!

Este domingo 28 de mayo todos nos llevamos un triste noticia. Marivel quien se posicionaba como una de las grandes favoritas para ganar, abandonó la competencia de MasterChef Junior 2017.

Pero antes de que esto sucediera una gran sorpresa le esperaba a Marivel y al resto de sus compañeros: cocinar un plato con el sazón de la abuela, y que mejor que con su compañía.

¿La ganadora de este reto? Rebekah, quien eligió con que ingrediente cocinarían sus compañeros en el siguiente reto; sin embargo lo que nunca imaginó fue que ni Marivel, Diego, Emiliano ni Michelle subirían al balcón mandándolos directamente al reto de eliminación.

El reto de esta última etapa fue cocinar tamales, y los afortunados en subir al balcón fueron Diego y Emiliano, pese a que el originario de Guadalajara fue regañado por los chefs por olvidar el azúcar.

Lamentablemente la eliminada de este capítulo 12 fue Marivel, quien con el paso del tiempo se perfiló como una de las consentidas; no sólo por su sencillez y su manera de cocinar. La originaria de Michoacán también se ganó el cariño de la gente por sus divertidas caras que en más de una ocasión la convirtieron en divertidos memes dentro de las redes sociales que la nombraron como “la reina del meme”.

Aquí los mejores:

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Saquen más memes de mi @Marivel_MCJR !! #MasterChefJr #MasterChefMx #MasterChef pic.twitter.com/kj5YvIAEWL— Alex Moran (@Alexlavigneland) 8 de mayo de 2017

-Estás enojada amor -.... #MasterChefMx pic.twitter.com/j7ShEOVq3m— Thor (@iThorito) 29 de mayo de 2017

#MasterChefMx ironías literales de la vida ¿Quien diría que al final el meme se hiciera realidad? pic.twitter.com/QnwWtB0wfM— Luis Gerardo (@luis25gerardo) 29 de mayo de 2017

#MasterChefMx Cuando sabes que eres chingona pic.twitter.com/Ay9IIeNwkk— Hannia Soto (@hannimes) 29 de mayo de 2017 Cuando no solo eres buena para los memes, si no también para el inglés #MasterChefMx 😎 pic.twitter.com/1cGshcUQzn— Elias Carmona (@EliasCarmona4) 22 de mayo de 2017 #MasterChefMx La reina del Meme llegando a Londres... pic.twitter.com/P19Tw9Ca0u— MARIVELITO RAMONE (@frackoramone1) 22 de mayo de 2017 Adiós Marivel la Reyna de los Memes y la ganadora sin corona #MasterChefMx . pic.twitter.com/Oy2qbnH7Km— Moët Mirrey. (@MoetMirreyDice) 29 de mayo de 2017 @Marivel_MCJR Sigueme porfita🤗💕❣️. Tus memes que hacen los días siempre 💕😍 pic.twitter.com/rIc7HRqCcD— Pedro Johan (@PedroJohan12) 16 de mayo de 2017 Los días deben empezar como Dios manda, con memes de Marivel. 😂😂 #MasterChefMx pic.twitter.com/4WoYGpwVZt— Saida Haim (@saidag13) 9 de mayo de 2017 Cuando Marivel se salva y sabes que tendrás memes una semana más. #MasterChefMx pic.twitter.com/JpS5pp6UK2— Alejandro Lopez. (@soyalecs) 15 de mayo de 2017 En la escala de @Marivel_MCJR, ¿cómo te sientes hoy? #MasterChefMx pic.twitter.com/1CsMaB6Fcj— MasterChef México (@MasterChefMx) 16 de mayo de 2017 ¡Fuertes declaraciones de @Marivel_MCJR! ¿Es cierto @elchefherrera? #MasterChefMx pic.twitter.com/SAiWmupjUK— MasterChef México (@MasterChefMx) 9 de mayo de 2017 Vengas los memes de la Queen #MasterChefMx obveeeeeo Marivel pic.twitter.com/ktyDkh3zMI— Erik R. Cardona (@erykcito) 29 de mayo de 2017

No cabe duda que la competencia no será la misma sin sus ocurrencias, y estamos totalmente seguros que la cocina MasterChef Junior te extrañará.