¿Quieres tener todo el estilo MasterChef Junior?

Todo MasterChef sabe que la comida debe ir bien empaquetada, por eso tenemos para ti unas divertidas loncheras exclusivas de MasterChef Junior 2017.

Si quieres llevarte una de las 7 originales loncheras sólo tienes que contestar las siguientes preguntas:

1. Nombre del capitan zanahoria

2. ¿En qué capitulo Rebekah preparó una tlayuda llamada "El balcón"?

3. ¿Cuántos hamsters tenía Amelie?

4. ¿Quién ganó el reto de campo en el que estuvo CD9?

5. ¿Qué hicieron los participantes después del primer reto en el capítulo 11?

-Envía tus respuestas vía Twitter con el hashtag #MasterchefMX y obtén una de las 7 loncheras que tenemos para ti.

NOTA: La primera en contestar correctamente las 5 preguntas, además de obtener una original lonchera será la afortunad@ en llevarse el autentico sombrero de MasterChef Junior 2017 firmado por todos los participantes de esta segunda temporada.

masterchef junior

ATENCIÓN: Los artículos serán entregados a las primeras 7 personas en contestar correctamente TODAS las preguntas.

IMPORTANTE: TV AZTECA NO HACE ENVÍOS A NINGUNA PARTE DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. SÓLO PARTICIPA SI PUEDES VENIR A RECOGER LA LONCHERA A LAS INSTALACIONES DE LA TELEVISORA, EN EL AJUSCO DE LA CDMX. ¡GRACIAS!

Consulta las bases aquí:

-SI eres menor de edad y resultas elegido para llevarte el kit, debes venir a recogerlo en compañía de un adulto con identificación oficial y copia de la misma.

-Esta dinámica es válida sólo en la Ciudad de México y área metropolitana.

-Se verificará la veracidad de las cuentas de correo de los participantes.

-El correo electrónico debe contener todas las especificaciones que se piden para poder participar. Asimismo, se anularán aquellos mails con contenido ofensivo.

-Los seleccionados serán contactados a partir de las 17:00 hrs. del día 16 de junio 2017, vía mail, en el que se le darán los detalles de la entrega de los artículos.

*TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en el que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado hasta el punto de entrega.

**Si el (la) participante seleccionado(a) no responde al mail enviado por TV Azteca con su nombre completo en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar de acuerdo al registro final e irrefutable de TV Azteca.

***Los datos, que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca, serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html