MasterChef México Celebrity: Ya hay fecha para el gran estreno.

Ya hay fecha para el gran estreno de MasterChef México Celebrity. El próximo 20 de agosto comenzará esta gran aventura en la cocina más famosa de México.

La pantalla de Azteca UNO se engalanará a las 7:30 de la noche con la conducción de Rebecca de Alba y la presencia de grandes estrellas que mostrarán que no solo tienen talento en su arte, sino también pueden llevarlo a los platillos con los que deleitarán a los duros jueces.

Una vez más, nuestros jueces marcarán un exigente nivel de competencia entre los participantes de la cocina más famosa de México, sin importar que se trate de grandes celebridades del mundo de la actuación, música, deporte y conducción en nuestro país.

El chef Herrera regresa a nuestra cocina más irreverente que nunca y a la espera que los participantes de MasterChef Celebrity logren conquistar su paladar. También, no podía faltar el chef JoséRa Castillo, quien viene dispuesto a sacar lo mejor de nuestras celebridades en las artes culinarias.

Si se trata de MasterChef Celebrity, no podía faltar el chef de la realeza, nuestro querido Fernando Stovell, quien continuará trayendo su sazón y conocimiento a nuestra competitiva cocina que esta vez estará llena del glamour de las estrellas.

La bella y exigente Betty Vázquez está lista para probar los menús de los famosos, además de que será quien descubrirá grandes talentos entre los famosos que llegan a nuestro querido y emblemático reality de cocina.

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20 estrellas brillarán en el firmamento de MasterChef Celebrity

20 estrellas brillarán en el firmamento de MasterChef Celebrity, entre ellas, nuestra querida Jimena Pérez ‘Choco’, Aristeo Cázares, Laura Zapata, Stephanie Salas, Mauricio Islas, Laura Flores, William Valdés, entre otros.

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